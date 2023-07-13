Дронами и взрывчаткой: бойцы ГУР уничтожили сразу четыре комплекса "Муром" ВС РФ (видео)

С помощью легких беспилотников разведчики лишили россиян оборудования, которое помогало оккупантам следить за действиями украинских Сил обороны.

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Военные из подразделения "Крила" Главного управления разведки Минобороны Украины с помощью дронов-камикадзе ликвидировали несколько систем наблюдения российских оккупантов. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале заместителя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрия Мысягина в четверг, 13 июля.

Украинские военные доехали до небольшого леса, выдвинулись в его сторону и заняли позиции. Они начали готовить легкие маленькие дроны для поражения наблюдательных станций противника "Муром". К беспилотным летальным аппаратам прикрепили взрывчатку. Потом бойцы выкопали несколько углублений, куда поставили дроны.

После этого беспилотники успешно стартовали и вылетели к своим целям. Они врезались в наблюдательные комплексы ВС РФ и взрывами повредили дорогостоящую оптику, лишив противника "зрения". Заметим, что военные запустили дроны сразу по нескольким объектам, так как россияне разместили сразу несколько "глаз", прикрепив камеры к высоким металлическим конструкциям.

Напомним, несколько ранее оператор ВСУ мастерски выколол дроном "око Мордора" — наблюдательный комплекс "Муром-П". Российские военные установили камеры наблюдательной системы под крышей высотного бетонного здания. В таком положении "Муром-П" был малозаметен, но сам получал хороший обзор территории.

А в середине июня 2023 года БПЛА разнес комплекс "Муром-П" в Белгородской области. Россияне установили "Муром-П" на вершине водонапорной башне в одном из населенных пунктов Белгородской области, который, вероятно, находится неподалеку от границы с Украиной. Неизвестные запустили FPV-дрон, который врезался точно в оборудование и взорвался.