Дронами і вибухівкою: бійці ГУР знищили відразу чотири комплекси "Муром" ЗС РФ (відео)

За допомогою легких безпілотників розвідники позбавили росіян обладнання, яке допомагало окупантам стежити за діями українських сил оборони.

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Військові з підрозділу "Крила" Головного управління розвідки Міноборони України за допомогою дронів-камікадзе ліквідували кілька систем спостереження російських окупантів. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі заступника комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрія Мисягіна в четвер, 13 липня.

Українські військові доїхали до невеликого лісу, висунулися в його бік і зайняли позиції. Вони почали готувати легкі маленькі дрони для ураження спостережних станцій противника "Муром". До безпілотних летальних апаратів прикріпили вибухівку. Потім бійці викопали кілька заглиблень, куди поставили дрони.

Після цього безпілотники успішно стартували й вилетіли до своїх цілей. Вони врізалися в спостережні комплекси ЗС РФ і вибухами пошкодили дорогу оптику, позбавивши противника "зору". Зауважимо, що військові запустили дрони одразу по кількох об'єктах, оскільки росіяни розмістили одразу кілька "очей", прикріпивши камери до високих металевих конструкцій.

Нагадаємо, дещо раніше оператор ЗСУ майстерно виколов дроном "око Мордора" — спостережний комплекс "Муром-П". Російські військові встановили камери спостережної системи під дахом висотного бетонного будинку. У такому положенні "Муром-П" був малопомітний, але сам отримував хороший огляд території.

А в середині червня 2023 року БПЛА розніс комплекс "Муром-П" у Білгородській області. Росіяни встановили "Муром-П" на вершині водонапірної вежі в одному з населених пунктів Бєлгородської області, що, імовірно, розташований неподалік від кордону з Україною. Невідомі запустили FPV-дрон, який врізався точно в обладнання і вибухнув.