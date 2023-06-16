"Працюють партизани": БПЛА розніс комплекс "Муром-П" у Бєлгородській області (відео)

Російські військові розгубилися, втративши свої "очі" на кордоні з Україною.

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Дрон-камікадзе знищив станцію спостереження "Муром-П" у Бєлгородській області Росії 15 червня. Державна прикордонна служба України показала відеозапис події в Telegram.

Росіяни встановили "Муром-П" на вершині водонапірної вежі в одному із населених пунктів Бєлгородської області, який, ймовірно, знаходиться неподалік кордону з Україною. Невідомі запустили FPV-дрон, який точно врізався в обладнання і вибухнув.

"Працюють білгородські партизани", — прокоментувала Держприкордонслужба.

Пресслужба відомства звернула увагу на поведінку російських військових, які опинилися неподалік. Вони розгублено дивилися на місце вибуху і схопилися за автомати, хоча стріляти було ні в кого, та не додумалися піти з проїжджої частини та знайти укриття.

Комплекси "Муром" розробила та постачає ЗС РФ російська компанія "Стилсофт". Як пише державна організація "Рособоронекспорт", система автономно та цілодобово збирає розвіддані в реальному часі, використовуючи оптичну та тепловізійну камери.

Вдень вона помічає людей чи автомобілі на відстані до 10 км, вночі – на відстані 4 та 8 км відповідно. Відомо, що росіяни встановлюють їх на кордоні з Україною, щоб слідкувати за діями Сил оборони.

Сигнали про появу в полі зору людей або інших об'єктів надходять на спеціальну станцію і відображаються на моніторі зі швидкістю до 8 Мбіт/с. Розрахунок із трьох осіб може розгорнути комплекс за дві години, вивантаживши обладнання з транспортних кейсів. Живиться "Муром" від акумуляторів.

Нещодавно дрони масово атакували комплекси спостереження, кошти РЕБ та РЕР у Бєлгородській та Курській областях. Серед жертв безпілотників найбільше було комплексів "Муром", які росіяни встановили на вежах стільникового зв'язку.

Писали також, що бійці 66 бригади ЗСУ вразили російський "Муром-М" із ПТРК. Їм вдалося потрапити ракетою на значній відстані та позбавити ЗС РФ комплексу спостереження.