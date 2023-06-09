Дрони масово атакували комплекси спостереження, засоби РЕБ та РЕР в Росії (відео)

Російське обладнання дуже заважає українським військовим діяти поряд із кордоном, але його ефективно вимкнули за допомогою безпілотників.

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Ударні дрони знищили системи радіоелектронної боротьби, розвідки та спостереження у Бєлгородській та Курській областях Росії. Про це повідомили виробники безпілотників-камікадзе TORO у Telegram.

За їхньою інформацією, підрозділи СБУ на кордоні України та Росії отримали записи з камер дронів, запущених "невідомими патріотами Білгородщини". Їм вдалося уразити дороге російське обладнання, зокрема комплекси РЕБ та РЕР на висотній будівлі, а також комплекси спостереження "Муром" на вежах стільникового зв'язку.

"Це суттєво покращило становище наших військ на кордоні. Ми вдячні підрозділам, які воюють усередині країни гною, та СБУ за ефективну роботу", — прокоментували автори публікації.

Як писали раніше, росіяни активно застосовують комплекси спостереження "Муром" на війні в Україні. Пристрої, оснащені високоякісними оптичними та тепловізійними камерами, дозволяють окупантам удень та вночі стежити за переміщеннями українських військ на відстані до 10 км, автономно виявляючи як живу силу, так і техніку.

У травні рота ударних БПЛА "Птахи Мадяра" з 59-ї ОМБр за допомогою дронів TORO підірвали чотири комплекси "Муром" за п'ять днів. Оператори зізналися, що не завжди вдається вразити камеру з першої спроби, але результат того вартий.

З кінця травня російські партизани ведуть бої із регулярною армією РФ у Бєлгородській області. 8 червня бійці "Русского добровольческого корпуса" повідомили, що провели рейд у селище Шебекіне, захопивши полонених.