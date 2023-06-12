Бійці 66 бригади ЗСУ з ПТРК знищили систему спостереження "Муром-М" (відео)

Окрім системи спостереження "Муром-М", також було знищено обладнання РЕБ та звʼязку.

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Бійці 66-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України ліквідували відео-тепловізійне спостереження окупантів "Муром-М". Про це повідомили у Facebook підрозділу.

На відео українські захисники застосували протитанковий ракетний комплекс. Згодом на далекій відстані ворожий об'єкт було ліквідовано. Окрім "Муром-М", також було знищено обладнання РЕБ та звʼязку.

Система спостереження "Муром"

Системи спостереження "Муром" встановлюють поряд із кордоном у Росії або на високих об'єктах на окупованих територіях України. Такі системи дуже небезпечні, адже стежать за діями ЗСУ на великій відстані та у будь-який час доби.

"Муром-М" — це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку. Він оснащене оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 км та людей у 4 км.

Як пояснив експерт з радіотехнологій Сергій на псевдо "Флеш", для ефективної роботи комплексу його необхідно розмістити якнайвище, щоб був вдалий огляд. Росіяни встановлюють їх на високі будівлі, такі як вежі та елеватори, а також підіймають на спеціальних щоглах прямо над своїми окопами. Одну з таких установок вдалося зняти українським дронам на позиції ЗС РФ.

Нагадаємо, 17 травня у ЗСУ показали, як український дрон "Пегас" знищив російський комплекс "Муром-М". FPV-дрони, створені в співпраці з "Армією дронів", були запущені по розвідувальній техніці окупаційних військ і вивели її з ладу. Українські військові зайняли вигідну позицію, яка дозволяла їм непомітно керувати дроном-камікадзе. Після цього за допомогою комп'ютерних технологій українські бійці запустили по комплексу дрон.

Також 4 квітня СБУ знищила дроном-камікадзе російський комплекс "Муром-М". Бійці застосували для ураження системи, встановленої на вежі мобільного зв'язку.