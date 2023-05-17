У ЗСУ показали, як український дрон "Пегас" знищив російський комплекс "Муром-М" (відео)

FPV-дрони, створені у співпраці з "Армією дронов", були запущені по розвідувальній техніці окупаційних військ і вивели її з ладу.

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Український дрон "Пегас" допоміг українським військовим знищити російський комплекс "Муром-М" — пристрій для дальнього візуального спостереження. Відповідне відео опублікували представники школи операторів "Ескадрон" у своєму телеграм-каналі у середу, 17 травня.

На відеокадрах 12-й окремий загін спеціального призначення знищив російський комплекс "Муром-М" за допомогою БПЛА "Пегас".

Українські військові зайняли вигідну позицію, яка дозволяла їм непомітно керувати дроном-камікадзе. Після цього за допомогою комп'ютерних технологій українські бійці запустили по комплексу "Муром-М" два безпілотні летальні апарати "Пегас", які й завдали техніці російських окупантів ушкодження.

FPV-дрони "Пегас" — це безпілотники, створені у співпраці з "Армією дронів".

Їх використовують підрозділи Збройних сил України, Нацгвардія та Служба безпеки. Це квадрокоптерами з китайських деталей, які спеціалісти оснащують вибухівкою, тим самим роблячи з них дрони-камікадзе.

Нагадаємо, 12 квітня ЗМІ писали про те, як український дрон-камікадзе "Пегас" підірвав групу російських військових на передовій. Бійці ЗС РФ зібралися біля вантажівки та надто пізно помітили наближення бойового безпілотника.

Раніше також писали, що у березні дрон-камікадзе "Пегас" знищив російський танк Т-72Б3 під Авдіївкою. Оператор підрозділу "Очі відплати" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ зумів направити БПЛА прямо у відкритий люк, щоб повністю вивести БПЛА з ладу.