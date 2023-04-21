П'ятьох одним ударом: FPV-дрон "Пегас" уразив окупантів прямим влучанням

Бійці ЗС РФ зібралися біля вантажівки та надто пізно помітили наближення бойового безпілотника.

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Український дрон-камікадзе "Пегас" висадив у повітря групу російських військових на передовій. Відеозапис атаки опублікували в Telegram представники школи операторів "Ескадрон", а за сумісництвом виробники безпілотників.

На відео FPV-дрон, оснащений вибухівкою, з позивним "Goida 243" засік армійську вантажівку ЗС РФ, біля якої зібралися п'ять солдатів. Окупанти помітили наближення безпілотника і кинулися в розсипну, але було вже надто пізно — літальний апарат врізався просто в одного з них і вибухнув.

Запис було зроблено на камеру самого дрона-камікадзе, тож обривається у момент вибуху. Визначити ступінь пошкоджень неможливо: перед ударом деякі російські солдати відбігли на пару метрів, а головна ціль спробувала закритися руками, але відомо, що на дрони "Пегас" встановлюють бойову частину, досить потужну для ураження бронетехніки.

"Пілот, керуючи дроном-камікадзе, залетів на дискотеку до окупантів. Ой і гарячі танці там були", — прокоментували у школі "Ескадрон".

Раніше писали, що у березні дрон-камікадзе "Пегас" знищив російський танк Т-72Б3 під Авдіївкою. Оператор підрозділу "Очі відплати" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ зумів направити БПЛА прямо у відкритий люк, щоб повністю вивести БПЛА з ладу.

Нещодавно український дрон-камікадзе "Пегас" знищив російський ПЗРК. Солдат ЗС РФ ніс його на даху багатоповерхового житлового будинку і також потрапив під удар.

У квітні дрон Нацгвардії підірвав польовий склад боєприпасів ЗС РФ. Безпілотник під керівництвом бійця спецпідрозділу "Омега" влетів у гору мін, які росіяни склали прямо на узбіччі, та знищив стратегічно важливий запас.