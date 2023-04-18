Залишилися без мін: дрон Нацгвардії підірвав польовий склад боєприпасів ЗС РФ (відео)

Росіяни залишили десятки мін в одному місці без жодного захисту. Оператор скористався можливістю і завдав точного удару.

Related video

Спеціальний підрозділ Національної гвардії України "Омега" за допомогою бойового дрону "Пегас" знищив польовий склад російських мін. Відеозаписом нальоту в Telegram поділилася школа з підготовки операторів безпілотників "Ескадрон".

Оператор "Омеги" під час бойового вильоту помітив гірку із десятків протитанкових мін, складених на узбіччі дороги біля поля. Дрон-камікадзе "Пегас" влетів у скупчення боєприпасів та влаштував потужний вибух, позбавивши російську армію стратегічно цінних запасів.

"Пегас" знайшов купу протитанкових мін супротивника. Окупант, які її склав, дуже здивувався, коли не знайшов довіреного йому майна. Дякуємо пілотам групи "Омега" за якісне потрапляння", — прокоментували у школі "Ескадрон".

Фахівці "Ескадрону" збирають FPV-дрони "Пегас", які використовують багато підрозділів ЗСУ, НГУ та навіть СБУ. Недорогі квадрокоптери з китайських деталей оснащуються вибухівкою та перетворюються на "камікадзе", які ефективно знищують живу силу та техніку російської армії.

Нещодавно за допомогою дрону "Пегас" ЗСУ підірвали бліндаж росіян, захований під БТР-82А. Окупанти використовували знищену бронетехніку для маскування та укриття, але оператор зумів їх дістати.

Писали також, як ЗСУ підірвали дроном "Пегас" генератори на позиції росіян. Устаткування було встановлено під навісом посеред лісопосадки і, мабуть, призначалося для підзарядки різних електричних приладів.