"Ювелірна робота": дрон ЗСУ розніс бліндаж окупантів, захований під БТР (відео)

Російські солдати ховаються від безпілотників під знищеною технікою, але це не завжди допомагає їм вижити.

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Український дрон-камікадзе знищив бліндаж, який окупанти облаштували під підбитим БТР-82А. Відеозапис атаки опублікував на YouTube журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, одна із бригад територіальної оборони України запустила безпілотник, озброєний гранатою, на позиції ЗС РФ. Аеророзвідники за допомогою розвідувального БПЛА помітили, що російські солдати вирили під спалений БТР-82А бліндаж, який і став ціллю атаки. На відео можна помітити, як невеликий FPV-коптер влетів в укриття росіян і вибухнув.

"Пряме влучання. Ювелірна робота", — прокоментував Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили представники школи пілотів БПЛА "Ескадрон", такий крафтнейм дали одній з партій безпілотників "Пегас", які вони збирають для українських військових зі Збройних сил та Служби безпеки.

4 квітня писали, що такий дрон-камікадзе "Пегас" знищив російський комплекс спостереження "Муром-М". Як поділилася школа "Ескадрон", успішну атаку здійснили оператори з Центру спеціальних операцій "А" СБУ, щоб завадити окупантам вести спостереження з вежі мобільного зв'язку.

До цього писали, як FPV-дрон "Пегас" знищив танк ЗС РФ на передовий. Оператор змусив безпілотник зіткнутися з кулеметом, щоб літальний апарат потім упав у відкритий люк і вибухнув.

У лютому в центрі підготовки "Крук" розповіли, як українські оператори навчаються керувати БПЛА для знищення бліндажів та танків. Освоєння FPV-дронів займає близько двох тижнів.