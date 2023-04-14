"Ювелирная работа": дрон ВСУ разнес блиндаж оккупантов, спрятанный под БТР (видео)

Российские солдаты прячутся от беспилотников под уничтоженной техникой, но это не всегда помогает им выжить.

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Украинский дрон-камикадзе уничтожил блиндаж, который оккупанты обустроили под подбитым БТР-82А. Видеозапись атаки опубликовал на YouTube журналист Юрий Бутусов.

По его данным, одна из бригад территориальной обороны Украины запустила беспилотник, вооруженный гранатов, на позиции ВС РФ. Аэроразведчики с помощью разведывательного БПЛА заметили, что российские солдаты вырыли под ранее сожженным БТР-82А блиндаж, который и стал целью атаки. На видео можно заметить, как небольшой FPV-коптер влетел в укрытие россиян и взорвался.

"Прямое попадание. Ювелирная работа", — прокомментировал Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

На записи с камеры от первого лица можно заметить "позывной" ударного дрона — UJEE 08. Как сообщили представители школы пилотов БПЛА "Эскадрон", такой крафтнейм дали одной из партий беспилотников "Пегас", которые они собирают для украинских военных из Вооруженных сил и Службы безопасности.

4 апреля писали, что такой дрон-камикадзе "Пегас" уничтожил российский комплекс наблюдения "Муром-М". Как поделилась школа "Эскадрон", успешную атаку совершили операторы из Центра специальных операция "А" СБУ, чтобы помешать оккупантам вести наблюдение с вышки мобильной связи.

До этого писали, как FPV-дрон "Пегас" уничтожил танк ВС РФ на передовой. Оператор заставил беспилотник столкнуться с пулеметом, чтобы летательный аппарат затем упал в открытый люк и взорвался.

В феврале в центре подготовки "Крук" рассказали, как украинские операторы обучаются управлять БПЛА для уничтожения блиндажей и танков. Освоение FPV-дронов занимает около двух недель.