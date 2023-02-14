Война дронов: как операторы "камикадзе" учатся уничтожать танки и блиндажи ВС РФ (видео)

В умелых руках беспилотники достают цели, скрытые от артиллерии и минометов.

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Беспилотные летательные аппараты позволяют военным эффективно уничтожать российские войска на передовой, но управлять ими не так просто. "5 канал" рассказал, как и чему операторов обучают в киевском центре подготовки "Крук", который открыли прошлой весной.

Как рассказал глава центра Виктор Таран, операторы через три недели могут управлять дронами типа "летающее крыло" (напоминают самолеты), а освоение БПЛА с видом от первого лица (FPV) занимает около двух недель. Организация сотрудничает с министерством цифровой трансформации Украины в рамках проекта "Армия дронов", каждый месяц подготавливает около 180 пилотов разных специализаций, используя для этого 40 дронов.

Гражданские и военные учатся управлять беспилотниками на компьютерных симуляторах, а затем запускают настоящие летательные аппараты, тренируясь забрасывать гранаты в блиндажи, вести разведку, корректировать артиллерийский огонь и противостоять вражеским средствам радиоэлектронной борьбы. Виктор Таран считает, что каждое подразделение ВСУ должно иметь минимум пару дронов, а в идеале управлять ими должен уметь каждый военный.

Боец НГУ с позывным "Пловец" объяснил, что аэроразведка с помощью дронов позволяет артиллерии точнее попадать по целям и экономить много боеприпасов. С "глазами в небе" артиллеристы могут оценить каждый свой выстрел и при необходимости подправить "прицел".

Гоночные FPV-дроны в Украине научились превращать в смертоносные БПЛА-камикадзе. Инструктор Центра "Крук" Игорь Васильев объяснил, что такие беспилотники могут попадать в маленькие отверстия, залетать в окопы и даже танки, доставая цели, недоступные для артиллерии или минометов, однако управлять ими сложнее, чем обычными квадрокоптерами.

"FPV дроны могут нести хороший вес, и они дешевле в использовании. Потому что один FPV дрон может стоить там $300-$500 и может уничтожить БМП, блиндаж или танк, а, например, тот же Mavic такой вес не может нести, и поэтому лучше FPV дрон использовать как камикадзе", — поделился "Пловец".

Ранее писали, что в Украине проходит испытания дрон-камикадзе "Кобра". С его помощью ВСУ смогут поражать цели на расстоянии до 300 км. Разработчики сравнивают кобру с иранскими Shahed.