Війна дронів: як оператори "камікадзе" вчаться знищувати танки та бліндажі ЗС РФ (відео)

В умілих руках безпілотники дістають цілі, приховані від артилерії та мінометів.

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Безпілотні літальні апарати дають змогу військовим ефективно знищувати російські війська на передовій, але керувати ними не так просто. "5 канал " розповів, як і чому операторів навчають у київському центрі підготовки "Крук", який відкрили минулої весни.

Як розповів очільник центру Віктор Таран, оператори за три тижні можуть керувати дронами типу "літаюче крило" (нагадують літаки), а освоєння БПЛА з оглядом від першої особи (FPV) займає близько двох тижнів. Організація співпрацює з міністерством цифрової трансформації України в межах проєкту "Армія дронів", щомісяця готує близько 180 пілотів різних спеціалізацій, використовуючи для цього 40 дронів.

Цивільні та військові вчаться керувати безпілотниками на комп'ютерних симуляторах, а потім запускають справжні літальні апарати, тренуючись закидати гранати в бліндажі, вести розвідку, коригувати артилерійський вогонь і протистояти ворожим засобам радіоелектронної боротьби. Віктор Таран вважає, що кожен підрозділ ЗСУ повинен мати щонайменше кілька дронів, а в ідеалі керувати ними повинен вміти кожен військовий.

Боєць НГУ з позивним "Плавець" пояснив, що аеророзвідка за допомогою дронів дає змогу артилерії точніше влучати в цілі та економити багато боєприпасів. З "очима в небі" артилеристи можуть оцінити кожен свій постріл і за необхідності підправити "приціл".

Гоночні FPV-дрони в Україні навчилися перетворювати на смертоносні БПЛА-камікадзе. Інструктор Центру "Крук" Ігор Васильєв пояснив, що такі безпілотники можуть потрапляти в маленькі отвори, залітати в окопи та навіть танки, дістаючи цілі, недоступні для артилерії чи мінометів, однак керувати ними складніше, ніж звичайними квадрокоптерами.

"FPV дрони можуть нести хорошу вагу, і вони дешевші у використанні. Тому, що один FPV дрон може коштувати там $300-$500 і може знищити БМП, бліндаж або танк, а, наприклад, той самий Mavic таку вагу не може нести, і тому краще FPV дрон використовувати як камікадзе", — поділився "Плавець".

Раніше писали, що в Україні відбувається випробування дрону-камікадзе "Кобра". З його допомогою ЗСУ зможуть вражати цілі на відстані до 300 км. Розробники порівнюють кобру з іранськими Shahed.