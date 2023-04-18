Остались без мин: дрон Нацгвардии взорвал полевой склад боеприпасов ВС РФ (видео)

Россияне оставили десятки мин в одном месте без какой-либо защиты. Оператор воспользовался возможностью и нанес точный удар.

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Специальное подразделение Национальной гвардии Украины "Омега" с помощью боевого дрона "Пегас" уничтожила полевой склад российских мин. Видеозаписью налета в Telegram поделилась школа по подготовке операторов беспилотников "Эскадрон".

Оператор "Омеги" во время боевого вылета заметил горку из десятков противотанковых мин, сложенных на обочине дороги возле поля. Дрон-камикадзе "Пегас" влетел в скопление боеприпасов и устроил мощный взрыв, лишив российскую армию стратегически ценных запасов.

"Пегас" нашел кучу противотанковых мин противника. Оккупант, которые ее сложил, очень удивился, когда не нашел вверенное ему имущество. Благодарим пилота группы "Омега" за качественное попадание", — прокомментировали в школе "Эскадрон".

Специалисты "Эскадрона" собирают FPV-дроны "Пегас", которые используют многие подразделения ВСУ, НГУ и даже СБУ. Недорогие квадрокоптеры из китайских деталей оснащаются взрывчаткой и превращаются в "камикадзе", которые эффективно уничтожают живую силу и технику российской армии.

Недавно с помощью дрона "Пегас" ВСУ взорвали блиндаж россиян, спрятанный под БТР-82А. Оккупанты использовали уничтоженную бронетехнику как маскировку и укрытие, но оператор сумел их достать.

Писали также, как ВСУ взорвали дроном "Пегас" генераторы на позиции россиян. Оборудование было установлено под навесом посреди лесопосадки и, вероятно, предназначалось для подзарядки различных электронных устройств.