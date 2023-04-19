Прямо на даху будинку: український дрон-камікадзе "Пегас" знищив російський ПЗРК (відео)

Досвідчений оператор вдало направив бойовий безпілотник на позицію російського окупанта з установкою, яку той влаштував на даху багатоповерхового будинку.

Related video

Українські військовослужбовці за допомогою бойового дрону "Пегас" знищили переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) російського солдата, який стріляв з даху багатоповерхівки. Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі школи з підготовки операторів безпілотників "Ескадрон" 19 квітня.

"Окупант облаштував позицію ПЗРК на даху багатоповерхівки та запросив нашого "Пегаса" на новосілля. Досвідчений пілот-спецпризначенець відправив дрона в гості до окупанта з бомбічним подарунком", – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як російський військовий ходить дахом багатоповерхового будинку, тримаючи в руках ПЗРК. Потім його вражає безпілотник українських захисників, внаслідок чого звідти здіймаються клуби диму. Можна зауважити, що багатоповерхівка ще до удару була практично зруйнована: пошкоджені дах та стіни, повністю вибиті вікна.

Населений пункт, у якому сталася ця подія, як і дату, автори ролика не вказують.

Нагадаємо, 18 квітня "Ескадрон" показав, як спеціальний підрозділ Національної гвардії України "Омега" за допомогою бойового дрону "Пегас" знищив польовий склад російських мін. Росіяни залишили десятки мін в одному місці без жодного захисту. Оператор скористався можливістю і завдав точного удару.

31 березня той же Telegram-канал опублікував відео знищення російського танка за допомогою безпілотника. "Пегас" залетів усередину бойової машини та вибухнув. Безпілотник врізався у баштовий кулемет і застряг, але оператору вдалося зрушити його у потрібний бік.