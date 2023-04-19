Прямо на крыше дома: украинский дрон-камикадзе "Пегас" уничтожил российский ПЗРК (видео)

Опытный оператор удачно направил боевой беспилотник на позицию российского оккупанта с установкой, которую тот устроил на крыше многоэтажного дома.

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Украинские военнослужащие при помощи боевого дрона "Пегас" уничтожили переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) российского солдата, который стрелял с крыши многоэтажки. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале школы по подготовке операторов беспилотников "Эскадрон" 19 апреля.

"Оккупант обустроил позицию ПЗРК на крыше многоэтажки и пригласил нашего "Пегаса" на новоселье. Опытный пилот-спецназначенец отправил дрона в гости к оккупанту с бомбическим подарком", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как российский военный ходит по крыше многоэтажного дома, держа в руках ПЗРК. Затем его поражает беспилотник украинских защитников, в результате чего оттуда поднимаются клубы дыма. Можно заметить, что многоэтажка еще до удара была практически разрушена: повреждены крыша и стены, полностью выбиты окна.

Населенный пункт, в котором произошло это событие, как и дату, авторы ролика не указывают.

Напомним, 18 апреля "Эскадрон" показал, как специальное подразделение Национальной гвардии Украины "Омега" с помощью боевого дрона "Пегас" уничтожило полевой склад российских мин. Россияне оставили десятки мин в одном месте без какой-либо защиты. Оператор воспользовался возможностью и нанес точный удар.

31 марта тот же Telegram-канал опубликовал видео уничтожения российского танка при помощи беспилотника. "Пегас" залетел внутрь боевой машины и взорвался. Беспилотник врезался в башенный пулемет и застрял, но оператору удалось сдвинуть его в нужную сторону.