Пятерых одним ударом: FPV-дрон "Пегас" поразил оккупантов прямым попаданием

Бойцы ВС РФ собрались у грузовика и слишком поздно заметили приближение боевого беспилотника.

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Украинский дрон-камикадзе "Пегас" взорвал группу российских военных на передовой. Видеозапись атаки опубликовали в Telegram представители школы операторов "Эскадрон", а по совместительству производители беспилотников.

На видео FPV-дрон, оснащенный взрывчаткой, с позывным "Goida 243" засек армейский грузовик ВС РФ, возле которого собрались пять солдат. Оккупанты заметили приближение беспилотника и бросились в рассыпную, но было уже слишком поздно — летательный аппарат врезался прямо в одного из них и взорвался.

Запись была сделана на камеру самого дрона-камикадзе, поэтому обрывается в момент взрыва. Определить степень повреждений невозможно: перед самым ударом некоторые российские солдаты отбежали на пару метров, а главная цель попыталась закрыться руками, но известно, что на дроны "Пегас" устанавливают боевую часть, достаточно мощную для поражения бронетехники.

"Пилот, управляя дроном-камикадзе, залетел на дискотеку к оккупантам. Ой и горячие танцы там были", — прокомментировали в школе "Эскадрон".

Ранее писали, что в марте дрон-камикадзе "Пегас" уничтожил российский танк Т-72Б3 под Авдеевкой. Оператор подразделения "Очі відплати" из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сумел направить БПЛА прямо в открытый люк, чтобы полностью вывести БПЛА из строя.

Недавно украинский дрон-камикадзе "Пегас" уничтожил российский ПЗРК. Солдат ВС РФ нес его на крыше многоэтажного жилого дома и тоже попал под удар.

В апреле дрон Нацгвардии взорвал полевой склад боеприпасов ВС РФ. Беспилотник под управлением бойца спецподразделения "Омега" влетел в гору мин, которые россияне сложили прямо на обочине, и уничтожил стратегически важный запас.