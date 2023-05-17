В ВСУ показали, как украинский дрон "Пегас" уничтожил российский комплекс "Муром-М" (видео)

FPV-дроны, созданные в сотрудничестве с "Армией дронов", были запущены по разведывательной технике оккупационных войск и вывели ее из строя.

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Украинский дрон "Пегас" помог украинским военным уничтожить российский комплекс "Муром-М" — устройство для дальнего визуального наблюдения. Соответсвующее видео опубликовали представители школы операторов "Эскадрон" в своем телеграм-канале в среду, 17 мая.

На видеокадрах 12-ый отдельный отряд специального назначения уничтожил российский комплекс "Муром-М" при помощи БПЛА "Пегас".

Украинские военные заняли выгодную позицию, которая позволяла им незаметно управлять дроном-камикадзе. После этого с помощью компьютерных технологий украинские бойцы запустили в комплекс "Муром-М" два беспилотных летальных аппарата "Пегас", которые и нанесли технике российских оккупантов повреждения.

FPV-дроны "Пегас" — это беспилотники, созданные в сотрудничестве с "Армией дронов".

Их используют подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардия, а также Служба безопасности. Они представляют собой квадрокоптеры из китайских деталей, которые специалисты оснащают взрывчаткой, тем самым делая из них дроны-камикадзе.

Напомним, 12 апреля СМИ писали о том, как украинский дрон-камикадзе "Пегас" взорвал группу российских военных на передовой. Бойцы ВС РФ собрались у грузовика и слишком поздно заметили приближение боевого беспилотника.

Ранее также писали, что в марте дрон-камикадзе "Пегас" уничтожил российский танк Т-72Б3 под Авдеевкой. Оператор подразделения "Очі відплати" из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сумел направить БПЛА прямо в открытый люк, чтобы полностью вывести БПЛА из строя.