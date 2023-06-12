Бойцы 66 бригады ВСУ из ПТРК уничтожили систему наблюдения "Муром-М" (видео)

Кроме системы наблюдения Муром-М, также было уничтожено оборудование РЭБ и связи.

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Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ликвидировали видео-тепловизионное наблюдение оккупантов "Муром-М". Об этом сообщили в Facebook подразделения.

На видео украинские защитники применили противотанковый ракетный комплекс. Впоследствии на дальнем расстоянии вражеский объект был ликвидирован. Кроме "Муром-М" также было уничтожено оборудование РЭБ и связи.

Система наблюдения "Муром"

Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на оккупированных территориях Украины. Такие системы очень опасны, ведь следят за действиями ВСУ на большом расстоянии и в любое время суток.

"Муром-М" — это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно выглядит живой силой и техникой. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, различающей человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и человеком в 4 км.

Как объяснил эксперт по радиотехнологиям Сергей на псевдо "Флэш", для эффективной работы комплекса его необходимо разместить как можно выше, чтобы был удачный обзор. Русские захватчики устанавливают их на высокие здания, такие как башни и элеваторы, а также поднимают на специальных мачтах прямо над своими окопами. Одну из таких установок удалось снять украинским дронам на позиции ВС РФ.

Напомним, 17 мая в ВСУ показали, как украинский дрон "Пегас" уничтожил российский комплекс "Муром-М". FPV-дроны, созданные в сотрудничестве с "Армией дронов", были запущены по разведывательной технике оккупационных войск и вывели ее из строя. Украинские военные заняли выгодную позицию, позволявшую им незаметно управлять дроном-камикадзе. После этого с помощью компьютерных технологий украинские бойцы запустили по комплексу дрон.

Также 4 апреля СБУ уничтожила дроном-камикадзе российский комплекс "Муром-М". Бойцы применили для поражения системы, установленной на башне мобильной связи.