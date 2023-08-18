"Василийоборонпром": изобретатель из Луцка делает дроны и РЭБ-пушки для ВСУ (видео)

На счету изобретателя и его команды уже десятки разных типов изделий, которые уже помогают украинским военным на передовой.

Related video

Изобретатель из Луцка Василий Цапюк создал для украинских военных уже около десятка приборов, которые должны им облегчить выполнение боевых задач на фронте. Об этом говорится в сюжете "5 канала", который вышел в эфир в четверг, 17 августа.

За изобретательность и высокую производительность военные дали Василию Цапюку прозвище "Василийоборонпром". Мужчина наладил сборку своих изобретений не только в разных регионах Украины, но и за ее границами. Большинство необходимых компонентов изготавливается с помощью 3D-принтеров, а файлами для печати команда обменивается друг с другом с помощью электронных носителей.

"Мы не отдаем полностью весь процесс в одни руки для того, чтобы обезопасить себя и человека соответственно", — объяснил Цапюк журналистам.

Украинец показал журналистам несколько своих изобретений. Первое из них — это квадракоптер, изготовленный с помощью 3D-печати, до Цапюка такого в Украине никто не делал. Семидюймовый дрон изобретатель и его команда еще будут тестировать, в будущем они хотят полностью отказаться от иностранных компонентов и перейти на отечественные детали.

Также команда разработала корпуса к кумулятивным снарядам: их передают военным, а те непосредственно на месте дислокации наполняют их взрывчаткой и сбрасывают на оккупантов с помощью дронов. В цехе у Василия также печатают рукоятки для антидроновых ружей, которые уже помогли обезвредить много российских беспилотников.

Еще одно инженерное изобретение Василия и его команды – антидроновое ружье "Мавка", устойчивое к воздействию влаги, выдерживает сильные удары и весит всего несколько килограммов. Себестоимость простейшей версии – 60 тысяч гривен, и это самая низкая цена на мировом рынке сегодня, уверяет разработчик.

Напомним, в начале августа мы писали о том, что для ВСУ создали роботизированную платформу для пулемета и подвоза патронов. Новая техническая разработка для ВСУ поможет бойцам вести бой дистанционно: для этого установят пулемет на платформу и подберутся к позициям ВС РФ.

А в середине июля стало известно, что изобретатели из ВСУ тестируют наземные дроны с минами в Киевской области. Энтузиаст и экс-военнослужащий Евгений Гнатюк вместе с коллегами тестировал противотанковые мины на дистанционно управляемых средствах передвижения.