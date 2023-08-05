Не только дроны: для ВСУ создали роботизированную платформу для пулемета и подвоза патронов (видео)

Новая техническая разработка для ВСУ поможет бойцам вести бой дистанционно: для этого установят пулемет на платформу и подберутся к позициям ВС РФ.

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ВСУ получат роботизированную логистическую платформу, которая способна перевозить грузы по сложной местности. К платформе можно пристроить турель для пулемета и тогда она станет роботизированным оружием для Сил обороны. Об этом говорится в заметке компании разработчика Stolb на странице Facebook.

Разработчики опубликовали кадры испытаний изобретения — роботизированной логистической платформы NURSE. Платформа поставлена на гусеницы, поэтому относительно свободно движется по полю и может преодолевать неровности рельефа. Управление осуществляется дистанционно — впрочем, не указано, с какого расстояния это возможно.

Особых деталей разработки изобретатели не обнародуют. Однако показывают, что во время испытаний платформа перевозила человека весом около 100 кг, а также несколько тяжелых ящиков. К ней также можно прикрепить пулемет, чтобы дистанционно стрелять по позициям врага.

Разработка для ВСУ — роботизированная логистическая платформа

На странице Tiktok компании публикуют и другие сообщения с кадрами испытаний. При этом указывают, что цена изделия еще не известна — пока исследуют выносливость и возможности.

Напоминаем, в июле украинские изобретатели представили разработку — морской ударный дрон MAGURA V5. Указывалось, что он имеет длину около 5 метров и может перевозить взрывчатку весом до 320 кг.

Кроме того, в ВСУ поступила еще одна разработка — разведывательный дрон Sirko. Устройство стоит около 3-9 тыс. долл. и способно бесшумно вести разведку позиции ВС РФ на линии фронта.

Между тем 4-5 июля морские дроны неизвестного происхождения атаковали российские корабли в Черном море. Первая атака состоялась в Новороссийске — был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк", который пришлось буксировать к берегу. Вторая атака — на нефтяной танкер SIG, по которому попали неподалеку от Крымского моста.