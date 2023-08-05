Удар по российскому танкеру Sig: появились первые кадры поврежденного судна (фото)

В морском спасательно-координационном центре РФ заявили, что к поврежденному танкеру прибыли два буксира. Решается вопрос о транспортировке судна.

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Ночью 5 августа в Черном море, неподалеку от Керченского пролива, был поврежден танкер Российской Федерации. Кадрами подбитого судна поделился российский Telegram-канал Baza.

Авторы канала утверждают, что танкер якобы подвергся атаке Вооруженных сил Украины.

"Фото изнутри танкера Sig, поврежденного в результате атаки ВСУ", — говорится в публикации.

Последствия удара по танкеру Sig

Удар по танкеру Sig: что известно

Российские Telegram-каналы в ночь на 5 августа сообщили о взрывах неподалеку от Крымского моста. Речь шла об атаке морских и воздушных беспилотников в Керченском проливе.

В российском Telegram-канале "Осторожно новости" заявили, что российский танкер Sig поврежден морским дроном. Сообщалось, что машинное отделение было затоплено, а само судно не может самостоятельно перемещаться.

Российский танкер подвергся атаке дрона

Позже российский Telegram-канал Mahs сообщил со ссылкой на морской спасательно-координационный центр, что к поврежденному танкеру прибыли два буксира, решается вопрос о транспортировке судна.

К танкеру Sig отправили два буксира

Напомним, что 4 августа морской дрон повредил большой десантный российский корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. В результате атаки судно получило серьезное повреждение и временно неспособно выполнять боевые задачи.

Спутниковый снимок поврежденного корабля российских ВМФ "Оленегорский горняк" также показал возможную утечку нефти. Некоторые аналитики также допускают также, что темное пятно на снимках – это грязь из двигателей.