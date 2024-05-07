Девушка из Черновцов рассказала, как собирать дроны: с чего начать и что надо обязательно иметь

По словам Виолетты Олейник, для создания первого БПЛА достаточно потратить 15-20 тысяч гривен и пройти бесплатный курс.

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Виолетта Олейник из Черновцов самостоятельно собирает беспилотные аппараты для Сил обороны Украины и уже передала защитникам на фронт 72 дрона. О том, как начать собирать БПЛА дома, девушка рассказала в интервью Фокусу.

Для того, чтобы овладеть навыком сборки дронов, прежде всего стоит пройти соответствующий курс. Виолетта Олейник советует бесплатный курс "Народный FPV" от Victory Drones, который она сама проходила. Там можно получить как общую информацию о дронах, так и конкретные инструкции для сборки, включая список деталей и ссылки на магазины, где их можно купить. После сборки на курсе от Victory Drones БПЛА можно отправить на проверку.

Еще один курс, который посоветовала Виолетта Олейник — "Дрон в каждый дом". На него можно записаться в Facebook, просто написав его автору Ивану Овчарику через личную страницу. Также есть "Социальный FPV" и многие другие. По словам девушки, бесплатные курсы от платных отличаются лишь тем, что платные курсы проходят оффлайн. Там уже есть все необходимые детали, и ученики собирают дроны под наблюдением наставника. В случае с бесплатными курсами заказывать детали и собирать дроны приходится самостоятельно.

Стоимость самого простого БПЛА из не самых дорогих деталей по курсу Victory Drones составляет около 12 000 гривен без аккумулятора. Стоимость аккумулятора — 3200 гривен. По словам Виолетты Олейник, себестоимость семидюймового дрона-камикадзе получается примерно 17 000 гривен, восьмидюймовый дрон-бомбер ранее стоил примерно 35 500 гривен, а десятидюймовый дрон-камикадзе обходится в 23 000 гривен.

Что касается инструментов, Виолетта Олейник рассказала, что для работы ей нужно было купить паяльник, на котором регулируется температура. Стоил он 2000 гривен. Также нужно иметь припой и флюс. Чтобы собрать дрон по курсу Victory Drones этого достаточно, однако собирая дроны самостоятельно нужно проверять, правильно ли они работают, подключая их к пульту, к очкам или к экрану. По словам девушки, это оборудование достаточно дорого стоит.

"Без пульта дрон особо не проверишь. Без очков — можно визуальным наблюдением. Это нужно, если хочется качественнее проверять и самостоятельно летать на природе, где никого нет. Все зависит от того, сколько нужно собирать дронов", — сказала Виолетта Олейник.

Напомним, 30 апреля Виолетта Олейник сообщила, что отправила Силам обороны на фронт 71 дрон. Эти БПЛА могут нести 1,5 килограмма полезной нагрузки и имеют дальность 17 километров. Также девушка отправила военным семидюймовые дроны-камикадзе и один восьмидюймовый бомбер.

По словам Виолетты Олейник, увлечение дронами у нее появилось после того, как отец-военный попросил узнать, какова цена БПЛА для представителей ВСУ. Оказалось, что их стоимость везде примерно одинакова, однако роль играют очереди, которые очень большие. До начала девушка занималась искусством, делала перформансы в Черновцах, создавала ювелирные украшения и не имела никакого отношения к военному делу.