От ювелира от волонтерки: 28-летняя Виолетта собирает дома дроны для отца и брата (видео)

По словам девушки из Черновцов, она быстро прошла курсы и приступила к сбору необходимых на фронте БПЛА. Ей активно помогает 82-летний дедушка, которого не взяли в ВСУ из-за возраста.

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28-летняя украинка из Черновцов Виолетта Олейник начала самостоятельно собирать дроны, которые передает военным на фронте. В том числе своему отцу и брату, которые защищают родину. Более подробно девушка рассказала об этом в репортаже для "Молодий буковинець".

По ее словам, до войны она работала художницей-ювелиром и создавала различные украшения. Теперь же к этому увлечению добавилось и волонтерство. Созданные изделия она разыгрывает в социальных сетях, а полученные деньги отправляются на закупку деталей для будущих дронов.

Девушка из Черновцов собирает дома дроны, чтобы помочь отцу и брату Фото: molbuk.ua

"До начала войны я занималась искусством, делала перформансы в Черновцах, создавала ювелирные украшения. Не имела никакого отношения к военному делу. Но уже более полутора лет я волонтерю: собираю средства, покупаю вещи на фронт и собираю дроны. Помогает мне дедушка. Он у меня очень активный волонтер", — рассказывает Виолетта Олейник.

Отдельно девушка добавила, что ее 82-летний дедушка также имеет военный опыт и даже пытался присоединиться к ВСУ, но из-за возраста остался в тылу помогать воинам.

Девушка из Черновцов собирает дома дроны, чтобы помочь отцу и брату Фото: molbuk.ua

Увлечение дронами у нее появилось после того, как воюющий отец попросил узнать, какая цена БПЛА для представителей ВСУ. Оказалось, что их стоимость везде примерно одинаковая, однако роль играют очереди, которые очень большие. Иногда приходится ждать месяц, если не больше. В связи с этим Виолетта приняла решение начать собирать их самостоятельно, для чего и прошла специальный курс.

Уже после обучения она быстро заказала детали и собрала свой первый дрон.

"Собирать дрон не трудно. Для него нужны прежде всего инструменты: паяльник, двусторонний скотч, кусачки, припой. Все детали в основном заказываю в Китае. Если ребятам на фронте дрон нужен срочно, то детали можно купить и в Украине, но это дороже", — продолжает жительница Черновцов.

Девушка из Черновцов собирает дома дроны, чтобы помочь отцу и брату Фото: molbuk.ua Девушка из Черновцов собирает дома дроны, чтобы помочь отцу и брату Фото: molbuk.ua

На сбор одного беспилотника уходит день, однако после этого необходимо его настроить с помощью специальной программы на компьютере, настроить передачу связи и так далее.

В домашних условиях Виолетта собирает как дроны-бомберы, так и дроны-камикадзе. Второй тип немного меньше по размерам, однако детали очень похожи. Всего за короткое время удалось собрать 14 таких дронов.

Дрон-камикадзе с аккумулятором обходится почти в 17 тысяч гривен, а дрон-бомбер — около 19 тысяч.

Военные уже успели одобрить дроны, которые собирает 28-летняя девушка и попросили ее прислать еще. Она также призвала людей, у которых есть такая возможность, присоединяться.

Напомним, 29 января сообщалось, что украинцы создают ударные дроны "Доля", неуязвимые для РЭБ. Энтузиасты разработали конструкцию и получили от государства грант на 30 000 евро, однако жалуются, что им мешает мобилизация в Украине.

26 января сообщалось, что украинцы выстраиваются в очереди, чтобы собирать дроны для ВСУ. Как отмечает руководитель БФ Dignitas, 80% "кустарных" беспилотников получаются хорошего качества, поэтому могут нанести урон технике и живой силе ВС РФ.