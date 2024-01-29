Украинцы создают ударные дроны "Доля", неуязвимые для РЭБ: когда стартует производство

Энтузиасты разработали конструкцию и получили от государства грант на 30 000 евро, однако жалуются, что им мешает мобилизация в Украине.

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Трое украинцев создают устойчивый к обнаружению беспилотник "Доля", который может быть ударным дроном или разведчиком. Сейчас разработчики ищут возможность серийного производства, говорится в сюжете эстонского медиа ERR.

Сейчас дрон собирают за собственные деньги трое энтузиастов: Станислав, Максим и Андрей в небольшой мастерской-лаборатории. Недавно энтузиасты получили от государства грант с финансированием на сумму 30 000 евро, зато "Доля" должны сделать неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы. Производители не разглашают технических деталей реализации этой и других технологий.

Мастерская, где создают беспилотник "Доля" Фото: Скриншот

Конструкторы говорят, что противодействовать радиоэлектронной борьбе возможно, но враг способен обучаться. Однако они уверяют, что во многом "переиграли" технологии россиян, которые готовились к войне десятки лет. Сейчас коллектив работает над технологией массового производства этих БПЛА.

Инженер Максим четко знает, что нужно для такого производства: 150 работников, помещение на полторы тысячи квадратных метров, конкретные виды оборудования, суммы денег и затраты электроэнергии. Ему важно разработать технологию и подготовить техническую документацию (паспорт), необходимые для массового производства "Доли".

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Основным моментом, который сдерживает массовое производство, является недостаточное финансирование. Инвестиции нужны для развертывания производства, результатом которого стали бы беспилотники для Сил обороны Украины, заказы и прибыль.

Другой важной проблемой является мобилизация. Государство должно четко определиться, где в подобных случаях более нужны люди — на фронте или в таких лабораториях. Разработчики надеются, что государство освободит от нее хотя бы тех, кто уже получил государственное финансирование оборонного производства и должен отчитываться за результаты своей деятельности.

Мотор беспилотника "Доля" Фото: Скриншот

Создатели "Доля" называют важным фактором психологическое состояние человека: в ситуации, когда мобилизационную повестку могут вручить прямо на улице, а работники не имеют соответствующей брони, они опасаются передвигаться в транспорте к месту работы, а компания не может полностью гарантировать обеспечение выполнения обязательств. Но разработчик Станислав говорит, что инициативы государства сейчас работают на улучшение этой ситуации.

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