Украина намерена перенести часть производства беспилотников в Литву, — глава МИД

Министр иностранных дел Габриелюус Ландсбергис заявил, что литовцам стоит учиться и перенимать опыт у украинцев, которые почти два года борются с агрессией РФ, чтобы быть готовыми к возможной войне

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюус Ландсбергис заявил, что Украина намерена перенести производство беспилотников на территорию их страны. Об этом сообщает издание JP.lt. со ссылкой на слова главы МИД.

Как отметил Ландсбергис, способ ведения войны меняется, поэтому Литве стоит учиться у украинцев, которые почти два года воюют против агрессии Российской Федерации.

"Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, возможно, частично для себя, если бы мы смогли обеспечить их необходимыми дронами", — отмечает он.

Глава литовского МИД подчеркнул, что за несколько лет до начала полномасштабного вторжения России Украина фактически не имела представления, что в войне ей понадобятся беспилотные летательные аппараты и другое вооружение, которые станут повседневной нормой в условиях боевых действий.

Ландсбергис отметил, что Литва может перенять украинский опыт в подготовке к возможной войне, которая может

"быть похожей из-за географии и других обстоятельств".

"Учиться надо сейчас. Тем более, что они готовы открывать друзьям свои книги о войне. Такая возможность чрезвычайная. За те уроки, которые мы можем вынести, была уплачена самая высокая цена", — добавил он.

Напомним, ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва и Польша собираются провести совместные военные учения в районе Сувальского коридора. Сценарий учений "Несокрушимый Защитник" предусматривает атаку России на территорию союзников, что приведет к активации статьи пятого договора НАТО о коллективной обороне.

Ранее издание Postimees сообщило, что страны Балтии построят линию обороны от России на восточной границе, а Эстония планирует создать сеть из 600 бетонных бункеров.