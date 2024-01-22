Литва и Польша проведут совместные военные учения вблизи Сувальского коридора (карта)

По словам польского лидера Анджея Дуды, особого внимания, мониторинга и концентрации требует Сувалькский коридор – участок границы двух стран между Калининградской областью и Беларусью, потенциальный захват которой отрежет страны Балтии от наземных сил НАТО.

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Литва и Польша собираются провести совместные военные учения в районе Сувальского коридора. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе, передает издание DW.

"Мы будем усиливать военное сотрудничество с Польшей. Будем проводить совместные учения, искать дополнительные формы для совместных тренировок наших вооруженных сил, усиливать военную мобильность", — сказал Науседа.

Президент Польши Дуда также сообщил журналистам в Вильнюсе, что Сувальский коридор представляет собой "регион, который требует особого внимания и постоянного мониторинга". Он также отметил, что данный участок важен, ведь он находится около границы между Калининградской областью и Беларусью. Возможный захват этой территории может привести к отрыву стран Балтии от сухопутных сил НАТО.

"Мы понимаем, насколько Сувальский коридор сегодня чувствителен с точки зрения европейской безопасности", — сказал он.

Согласно заявлению литовского лидера, предполагаемые военные учения намечены на апрель.

Североатлантический альянс запустил 22 января крупнейшие за последние десятилетия военные маневры под названием "Несокрушимый Защитник 2024" (Steadfast Defender 2024), имитирующие конфликт с "почти равным противником".

В учениях примут участие все страны НАТО, а также страна-кандидат Швеция. Мероприятия, запланированные до конца мая, охватят территорию от Норвегии до Румынии в Европе. Сценарий учений "Несокрушимый Защитник" предусматривает атаку России на территорию союзников, что приведет к активации статьи пятого договора НАТО о коллективной обороне.

Литва и Польша проведут совместные военные учения вблизи Сувальского коридора

Напомним, что 20 января руководитель окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкус заявил, что Украине могут предложить начать процесс вступления в НАТО в июле 2024 года.

20 января дипломат, эксперт по международным отношениям Руслан Осипенко сообщил, что нерешительность НАТО пугает Запад.