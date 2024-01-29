Українці створюють ударні дрони "Доля", невразливі для РЕБ: коли стартує виробництво

Ентузіасти розробили конструкцію та отримали від держави грант на 30 000 євро, однак жаліються, що їм заважає мобілізація в Україні.

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Троє українців створюють стійкий до виявлення безпілотник "Доля", який може бути ударним дроном або розвідником. Зараз розробники шукають можливість серійного виробництва, йдеться у сюжеті естонського медіа ERR.

Наразі дрон збирають за власні гроші троє ентузіастів: Станіслав, Максим та Андрій у невеликій майстерні-лабораторії. Нещодавно ентузіасти отримали від держави грант з фінансуванням на суму 30 000 євро, натомість "Доля" мають зробити невразливою для засобів радіоелектронної боротьби. Виробники не розголошують технічних деталей реалізації цієї та інших технологій.

Майстерня, де створюють безпілотник "Доля" Фото: Скриншот

Конструктори кажуть, що протидіяти радіоелектронній боротьбі можливо, але ворог здатний навчатися. Проте вони запевняють, що багато у чому "переграли" технології росіян, які готувалися до війни десятки років. Зараз колектив працює над технологією масового виробництва цих БПЛА.

Інженер Максим чітко знає, що потрібно для такого виробництва: 150 працівників, приміщення на півтори тисячі квадратних метрів, конкретні види обладнання суми грошей та витрати електроенергії. Йому важливо розробити технологію та підготувати технічну документацію (паспорт), необхідні для масового виробництва "Долі".

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Основним моментом, який стримує масове виробництво, є недостатнє фінансування. Інвестиції потрібні для розгортання виробництва, результатом якого стали б безпілотники для Сил оборони України, замовлення та прибуток.

Іншою важливою проблемою є мобілізація. Держава має чітко визначитися, де у подібних випадках більш потрібні люди – на фронті чи у таких лабораторіях. Розробники сподіваються, що держава звільнить від неї хоча б тих, хто вже отримав державне фінансування оборонного виробництва та має звітувати за результати власної діяльності.

Мотор безпілотника "Доля" Фото: Скриншот

Творці "Доля" називають важливим фактором психологічний стан людини: у ситуації, коли мобілізаційну повістку можуть вручити прямо на вулиці, а працівники не мають відповідної броні, вони побоюються пересуватися в транспорті до місця роботи, а компанія не може повністю гарантувати забезпечення виконання зобов’язань. Але розробник Станіслав каже, що ініціативи держави наразі працюють на покращення цієї ситуації.

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