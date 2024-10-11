Может каждый: во Львове волонтеры учат делать дроны для ВСУ своими руками (видео)

Любой желающий может купить комплектующие для БПЛА, а участники инициативы Social Drone Ua помогут собрать дрон и бесплатно его испытают.

Related video

Во Львове волонтеры запустили инициативу Social Drone Ua, в рамках которой учат людей собирать беспилотники для Сил обороны Украины в домашних условиях, а затем бесплатно тестируют изделия. О своей работе представители Social Drone UА рассказали в репортаже "Суспільного".

Волнтеры учат собирать БПЛА для армии

По словам пилота БПЛА Анатолия, если собирать дроны строго по инструкции, то вероятность возникновения каких-то проблем минимальна. Волонтеры отмечают, что перед отправкой на фронт дроны проверяют в несколько этапов, а при необходимости сразу ремонтируют. Ранее аппараты тестировали только в Киеве, а теперь и во Львове.

"Чтобы не задерживать дрон на неделю, его отправку, то что-то быстро можно отремонтировать, мы ремонтируем и сразу отдаем ребятам еще раз на облет", — рассказал участник инициативы Роман.

Важно

"Не сложно": интервью с украинкой, которая собрала 70 БПЛА — где научиться и сколько стоит

Собирать БПЛА в рамках инициативы Social Drone Ua может любой желающий. Для этого нужно ознакомиться с инструкцией на сайте организации, а также самостоятельно закупить комплектующие.

Представитель волонтерской инициативы Николай Коцабюк сказал журналистам, что собрал свой первый дрон примерно за два дня. В дальнейшем это время может сократиться до 2-3 часов. Кроме того, время сборки зависит от того, работал ли человек до этого с паяльником. По словам волонтера, есть специальные учебные платы, на которых можно учиться паять.

После того как готовый БПЛА проходит проверку, его отправляют в подразделение, которое человек указал перед тестированием, либо тем военным, с которыми волонтеры сотрудничают в рамках этой инициативы.

Напомним, украинский Middle .Net Developer Павел Сомко рассказал, как закупил детали и электронику, чтобы самому собрать FPV-дрон, потратив всего около 7 000 гривен.

Ранее Виолетта Олейник из Черновцов также рассказала Фокусу, как самостоятельно собирает дроны для Сил обороны Украины.