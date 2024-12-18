100 тисяч гривень за передачу авто для ЗСУ: чому в Україні почали штрафувати волонтерів

Українські волонтери отримують штрафи за "неправильну" передачу автомобіля військовим частинам, вже є відповідні судові рішення. Фокус зʼясував, чому карають за допомогу, та що робити, аби уникнути грошового стягнення.

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В Україні штрафують волонтерів за передачу автомобілів, які були ввезені з-за кордону у 2022-2023 роках, не тим військовим частинам, які зазначені в митних деклараціях.

Штраф для волонтерів: за що його можна отримати

За словами народної депутатки Ніни Южаніної, розмір штрафів сягає 100 тисяч гривень, вже є відповідні судові рішення.

"Серед аргументів — формальне порушення митних правил. Але ж такі автомобілі дійсно передані військовим частинам, проте зміни до митних декларацій волонтери внести не можуть (закон не дозволяє)", — сказала Ніна Южаніна.

Вона зауважила, що 18 грудня подала поправку щодо змін до Митного кодексу для скасування відповідальності за передачі автомобілів, які ввезені як гуманітарна допомога, якщо ці транспортні засоби передані будь-якій військовій частині, що підтверджено необхідними документами.

"Штраф за волонтерство — це ганебно", — заявила нардепка.

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець повідомив Фокусу, що волонтерів штрафують за порушення правил ввозу транспортних засобів, адже пільги надаються саме для завезення автомобіля під певну військову частину.

"Формально — це є порушенням митних правил, тому й застосовуються ці штрафи. Я вважаю, що це є надмірним формалізмом, і державі потрібна це вже законодавчо врегульовувати, адже в будь-якому разі цей транспортний засіб потрапив до військової частини, навіть якщо і не до тієї, до якої завозився", — пояснив він.

Адвокат наголосив, що пільги на ввезення автомобілів для ЗСУ надавалися для покращення обороноздатності та через неспроможність держави зробити це самостійно.

Передача автомобілів для ЗСУ: як діяти волонтерам

Економіст Олег Гетьман зауважив у розмові з Фокусом, що волонтерам потрібно робити все відповідно до чинного українського законодавства.

"Якщо законодавство передбачає, що автівки, які ввезені без податків, мають бути передані саме цій частині, якщо є відповідний лист від цієї частини, то вони й мають бути передані саме цій частині", — заявив він.

За словами економіста, коли держава позбавляє якісь товари всіх податків, то не можна з ними робити все, що завгодно. Адже на товарах, ввезених без податків, можна "схеми побудувати".

"Тому, коли відбуваються такі серйозні пільги, позбавлення всіх мит і податків, потрібно діяти відповідно до чинного законодавства і передавати виключно тим частинам, від яких є листи чи запити на ці автівки", — пояснив Олег Гетьман.

Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що повинна бути певна система в передачі волонтерами автомобілів для військових. Він особисто брав участь в організації передачі близько девʼяти тисяч автівок від автоімпортерів і дилерів для військових частин. Коли йому телефонували невідомі люди з проханням стосовно авто, він просив, аби ті звʼязалися з начальником Управління логістики ЗСУ, щоб той сказав Назаренку про потреби в авто.

Він розповів Фокусу, що волонтер спочатку повинен взяти першого листа в командира бригади, що той не заперечує, що йому привезуть автівку, а другого листа у Держмитслужби з проханням сприяти ввезенню автомобіля, який буде переданий конкретній військовій частині.

"А ви берете потім, завозите цей автомобіль і віддаєте його комусь іншому. Як ви вважаєте, це порушення законодавства? Це порядно? Комбриг надіється на цей автомобіль, не просить начальника Управління логістики ЗСУ інший, тому що знає, що йому привезуть", — пояснив він.

Він переконаний, що також подібні дії шкодять обороноздатності, адже на митниці збирається інформація, яким саме військовим частинам було ввезено автомобіль. Ця інформація доходить до Генштабу, де впевнені, що конкретний підрозділ отримає умовно чотири автомобілі, а тому його не розглядають на поповнення.

Крім цього, у нього є сумніви стосовно особи, яка завезла автомобіль нібито для ЗСУ, але декілька років використовувала транспорт у власних цілях. Так волонтери — це ті люди, які завозять допомогу для ЗСУ, а не ті, хто у 2022 році під виглядом передачі армії завезли автомобілі без сплати податків, декілька років користувалися, а тепер вирішили віддати. Є припущення, що ці люди не просто передають автомобілі зараз, а до них прийшли правоохоронці та зʼясували, що авто ввезене без податків нібито для армії, але катається на ньому цивільна людина.

Нагадаємо, в серпні до України намагалися завезти кросовер Porsche Cayenne під виглядом гуманітарної допомоги. За інформацією Львівської митниці, в документах на авто одержувачем зазначався благодійний фонд із Київської області.

У лютому 2024 року виникла загроза щодо того, що польські протестувальники не пропускатимуть через держкордон вантажівки з гуманітарною допомогою для України.