100 тысяч гривен за передачу авто для ВСУ: почему в Украине начали штрафовать волонтеров

Украинские волонтеры получают штрафы за "неправильную" передачу автомобиля военным частям, уже есть соответствующие судебные решения. Фокус выяснил, почему наказывают за помощь, и что делать, чтобы избежать денежного взыскания.

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В Украине штрафуют волонтеров за передачу автомобилей, которые были ввезены из-за границы в 2022-2023 годах, не тем военным частям, которые указаны в таможенных декларациях.

Штраф для волонтеров: за что его можно получить

По словам народного депутата Нины Южаниной, размер штрафов достигает 100 тысяч гривен, уже есть соответствующие судебные решения.

"Среди аргументов — формальное нарушение таможенных правил. Но ведь такие автомобили действительно переданы военным частям, однако изменения в таможенные декларации волонтеры внести не могут (закон не позволяет)", — сказала Нина Южанина.

Она отметила, что 18 декабря подала поправку об изменениях в Таможенный кодекс для отмены ответственности за передачи автомобилей, которые ввезены как гуманитарная помощь, если эти транспортные средства переданы любой воинской части, что подтверждено необходимыми документами.

"Штраф за волонтерство — это позорно", — заявила нардеп.

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец сообщил Фокусу, что волонтеров штрафуют за нарушение правил ввоза транспортных средств, ведь льготы предоставляются именно для завоза автомобиля под определенную воинскую часть.

"Формально — это является нарушением таможенных правил, поэтому и применяются эти штрафы. Я считаю, что это является чрезмерным формализмом, и государству нужно это уже законодательно урегулировать, ведь в любом случае это транспортное средство попало в воинскую часть, даже если и не в ту, в которую завозилось", — пояснил он.

Адвокат отметил, что льготы на ввоз автомобилей для ВСУ предоставлялись для улучшения обороноспособности и из-за неспособности государства сделать это самостоятельно.

Передача автомобилей для ВСУ: как действовать волонтерам

Экономист Олег Гетьман отметил в разговоре с Фокусом, что волонтерам нужно делать все в соответствии с действующим украинским законодательством.

"Если законодательство предусматривает, что машины, которые ввезены без налогов, должны быть переданы именно этой части, если есть соответствующее письмо от этой части, то они и должны быть переданы именно этой части", — заявил он.

По словам экономиста, когда государство лишает какие-то товары всех налогов, то нельзя с ними делать все, что угодно. Ведь на товарах, ввезенных без налогов, можно "схемы построить".

"Поэтому, когда происходят такие серьезные льготы, лишение всех пошлин и налогов, нужно действовать в соответствии с действующим законодательством и передавать исключительно тем частям, от которых есть письма или запросы на эти машины", — пояснил Олег Гетьман.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что должна быть определенная система в передаче волонтерами автомобилей для военных. Он лично участвовал в организации передачи около девяти тысяч автомобилей от автоимпортеров и дилеров для воинских частей. Когда ему звонили неизвестные люди с просьбой об авто, он просил, чтобы те связались с начальником Управления логистики ВСУ, чтобы тот сказал Назаренко о потребности в авто.

Он рассказал Фокусу, что волонтер сначала должен взять первое письмо у командира бригады, что тот не возражает, что ему привезут машину, а второе письмо у Гостаможслужбы с просьбой способствовать ввозу автомобиля, который будет передан конкретной воинской части.

"А вы берете потом, завозите этот автомобиль и отдаете его кому-то другому. Как вы считаете, это нарушение законодательства? Это порядочно? Комбриг надеется на этот автомобиль, не просит начальника Управления логистики ВСУ другой, потому что знает, что ему привезут", — пояснил он.

Он убежден, что также подобные действия вредят обороноспособности, ведь на таможне собирается информация, каким именно военным частям был ввезен автомобиль. Эта информация доходит до Генштаба, где уверены, что конкретное подразделение получит условно четыре автомобиля, а потому его не рассматривают на пополнение.

Кроме этого, у него есть сомнения относительно лица, которое завезло автомобиль якобы для ВСУ, но несколько лет использовало транспорт в собственных целях. Так волонтеры — это те люди, которые завозят помощь для ВСУ, а не те, кто в 2022 году под видом передачи армии завезли автомобили без уплаты налогов, несколько лет пользовались, а теперь решили отдать. Есть предположение, что эти люди не просто передают автомобили сейчас, а к ним пришли правоохранители и выяснили, что авто ввезено без налогов якобы для армии, но катается на нем гражданский человек.

Напомним, в августе в Украину пытались завезти кроссовер Porsche Cayenne под видом гуманитарной помощи. По информации Львовской таможни, в документах на авто получателем указывался благотворительный фонд из Киевской области.

В феврале 2024 года возникла угроза относительно того, что польские протестующие не будут пропускать через госграницу грузовики с гуманитарной помощью для Украины.