Из-за протестов Польши на границе застряли "важные грузы", которые везли в Украину (видео)

В ГПСУ объяснили, что польские протестующие не отделяют такие грузовики от других. Гуманитарная помощь также, вероятно, задерживается.

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Польские протестующие, вероятно, не пропускают через границу грузовики с гуманитарной помощью для Украины. Об этом 16 февраля в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"При том количестве пересечений границы, которое мы имеем на данный момент по движению грузовых транспортных средств, у меня также есть сомнения, что участники этой блокады пропускают возможное количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем этим направлениям", — сказал он.

Спикер отметил, что движение ограничено, но и количество пересечений границы очень низкое.

"При очереди, которая есть на территории Польши, скорее всего, они даже не выделяют транспортные средства, которые перевозят гуманитарную помощь или другие важные грузы, которые движутся в Украину", — подчеркнул Демченко.

Телеведущая уточнила, означает ли это, что гуманитарная помощь также застряла на границе из-за польских протестов.

"Скорее всего, да", — ответил представитель ГПСУ.

Он рассказал, что протестующие блокируют движение на пяти направлениях. Пограничники принимают транспорт из Польши, который был оформлен по ту сторону границы и пропущен в сторону Украины.

Комментарий Андрея Демченко (о "гуманитарке" — с 3:03)

Напомним, по состоянию на вечер 14 февраля на границе с Польшей на двух заблокированных КПП стояли более 2,5 тысячи украинских грузовиков.

15 февраля в СМИ сообщили, что украинские перевозчики начали ответную акцию. 15 грузовиков и 20 автомобилей собрались в пункте пропуска через границу, но пообещали полностью его не блокировать.