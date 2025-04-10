Гонорар 50 доларів за годину: хлопець вигадав спосіб заробляти на допомозі літнім людям

У Сполучених Штатах Америки 27-річний Ерік Боквіст допомагає літнім людям навчитися користуватися сучасною технікою. За годину індивідуального заняття він бере 50 доларів (близько 2 050 грн за актуальним курсом). За словами хлопця, люди похилого віку вчаться з ентузіазмом та швидко засвоюють навички користування комп'ютерами, пошуковими системами та електронною поштою.

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Про це пише Business Insider.

Журналісти розповідають, що Ерік Боквіст живе у місті Саттоні в штаті Нью-Гемпшир і подорожує США та світом. Він працює нянькою разом зі своєю дівчиною, монтує відео, а також підробляє, даючи уроки з користування комп'ютерами "бебі-бумерам".

За його словами, ця ідея з'явилася в нього після того, як він допоміг батькам навчитися користуватися електронною поштою, інтернетом і переглядати відео на YouTube. Тоді мати сказала Еріку, що він "повинен зробити це для всіх" у громаді.

За словами хлопця, він хоче допомогти літнім людям усвідомити, що вони повинні вміти користуватися технікою самостійно, власними руками. Він зазначає, що старше покоління може користуватися комп'ютерами та інтернетом не гірше за молодь.

"Я не хочу, щоб голоси старших людей були втрачені, щоб мудрість була втрачена. Я хочу, щоб вони висловлювалися", — говорить Боквіст.

Він проводить заняття для людей похилого віку близько пів року. Крім батьків, однією з перших, кому він допоміг, була сусідка. Вона поскаржилася, що не може слухати улюблені аудіокниги, бо батарея її телефону швидко сідає. Боквіст переглянув із жінкою відгуки про набори для заміни акумуляторів на маркетплейсах і порадів їй кращого продавця.

"Вона сказала: "О, як чудово все це знати. Дуже вам дякую. Дозвольте мені заплатити вам за це". Я відмовився, тому що це був чудовий урок для мене. Це був початок усвідомлення: "Ого, це зайняло у мене близько 15 хвилин". Потім я поділився з нею всім цим приблизно за 60 секунд, і, здавалося, це справді вплинуло на неї", — розповідає Ерік.

Наразі він оцифровує для іншої літньої жінки щоденники її померлого брата.

"Ми також думаємо про використання штучного інтелекту для створення аудіозапису. Це буде кращою пам'яттю про життя та досвід її брата, оскільки це захопливі історії, а його голос такий цікавий. Після оцифрування вона навіть може грати з текстом і створювати пісні із записів у щоденнику за допомогою ШІ", — пояснює Ерік.

Хлопець зазначає, що його "бізнес" демістифікує технології в очах літніх людей і дає їм більше знань, і водночас є чудовим додатковим заробітком. За останні три місяці в нього були три постійних клієнти, з кожним із яких він проводив заняття по одній годині. Загалом виходить від 4 до 12 годин на тиждень.

"Мій гонорар становить 50 доларів на годину, і я не зважуюся підвищити його. Люди нормально платять за це. Ті, хто дзвонив, виявляли такий ентузіазм! Вони кажуть: "Боже мій, я б хотів, щоб хтось зробив це раніше", — говорить Боквіст.

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