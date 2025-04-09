Власник навмисно затопив свій ресторан: важко повірити, для чого він це зробив (фото)

Власник ресторану в Кентуккі, США, знайшов неочевидне рішення для захисту свого закладу від руйнівної повені на річці Огайо. В очікувані стихії чоловік самостійно затопив будівлю.

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Ендрю Мастерсон, співвласник ресторану Captain's Quarters Riverside Grille в місті Проспект, розказав про незвичайну стратегію захисту в прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook.

На опублікованому ролику можна побачити, як команда ресторану активно працює над збереженням закладу.

Використовуючи раковини, крани та колодязну помпу, працівники заповнили приміщення на 1,8 метра чистої прісної води. Головна мета — створити бар'єр, який не дозволить паводковій воді, насиченій мулом та забрудненнями, проникнути всередину.

Рятувальна операція

"Ми заздалегідь відключили все кухонне обладнання та електричні панелі", — пояснив Мастерсон під час трансляції, показуючи всі етапи масштабної рятувальної операції.

На його думку, якщо цей метод виявиться успішним, ресторан зможе уникнути надзвичайно дорогих і трудомістких робіт з очищення, які зазвичай необхідні після затоплення приміщень брудною водою.

Чоловік вирішив таким чином врятувати бізнес від потопу Фото: Facebook

"Існує ризик, що паводкові води все ж проникнуть у ресторан через вікна, двері або вентиляцію. Це трапиться, якщо рівень води ззовні перевищить 1,8 метра", — зазначив Мастерсон, вказуючи на потенційні обмеження його плану в боротьбі з природними катаклізмами.

Наразі не повідомляється, чи покриває страховка бізнесу такі нестандартні випадки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку з Великої Британії, яка випадково натрапила на незвичний McDonald's у сіднейському аеропорту. Цей ресторан вирізняється унікальною системою обслуговування: їжу готують на другому поверсі, а до клієнтів вона потрапляє за допомогою спеціального конвеєра. Її відео з цього незвичного місця стало вірусним у TikTok, зібравши понад пів мільйона переглядів і чимало відгуків.

А блогерка Ріанон поділилася ще однією цікавинкою — розповіла про так званий "секретний супермаркет", де можна придбати відомі бренди за дуже вигідними цінами. В її відео користувачі побачили повні полиці товарів із суттєвими знижками.