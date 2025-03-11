В очікувані біди: люди знову розгрібають всі продукти у супермаркетах (фото)

Полиці швидко порожніють, зокрема у будівельних магазинах закінчилися майже всі товари, які могли б стати в пригоді, включаючи газ, барбекю, ліхтарі та мотузки.

Related video

Кеті Бантон, яка мешкає у Новому Південному Уельсі (Австралія), зняла сцену "апокаліпсису" в продуктовому магазині містечка Байрон-Бей, продемонструвавши практично повністю порожні полиці. Відео, опубліковане у TikTok, з моменту публікації зібрало понад 160 тисяч переглядів.

Очевидно, люди були налякані через наближення тропічного циклона 2-ї категорії Альфреда, що мав перетнути узбережжя поблизу Брісбена. Останнього разу стихія бушувала на Золотому узбережжі в 1974 році, коли на шляху циклону Зої опинилися понад 4 мільйони людей.

Люди запасаються мотузками

Бантон в інтерв'ю Newsweek розповідає, що мешканці міста у паніці знову розгрібають всі продукти в супермаркетах: "Це відео знято в Байрон-Бей, де наші діти ходять до школи. Всі полиці швидко порожніють, зокрема у будівельному магазині Bunnings закінчилися майже всі товари, які могли б стати в пригоді, включаючи газ, барбекю, ліхтарі та мотузки".

У магазинах майже повністю пусті полиці Фото: TikTok

У вірусному ролику показано, як подружжя забирає двох дітей зі школи, а потім прямує до супермаркету. Бантон вигукує: "Ви знущаєтесь з мене? Хлопці… Тут апокаліпсис, що відбувається?", демонструючи два лотки з яйцями, що залишилися серед порожніх коробок.

Зрештою, подружжю вдалося наповнити свій кошик кількома коробками кокосової води та іншими харчами та напоями, а також туалетним папером.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Меган Лавалі — блогерку та маму-домогосподарку з Х'юстона (США), яка виготовила на замовлення вбудований холодильник, який виглядає як "домашній супермаркет". У відео, опублікованому в мережі, можна побачити величезний простір, в якому є кілька дерев'яних кошиків і полиць з різноманітними фруктами та овочами, а також шухляди, де зберігаються різні сири та інші продукти.

В іншій публікації дівчина Ріанон розповіла про "секретний супермаркет" із великими знижками. Вона стверджує, що в магазині можна купити брендові товари за низькими цінами.