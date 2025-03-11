В ожидании беды: люди снова разгребают все продукты в супермаркетах (фото)

Полки быстро пустеют, в частности в строительных магазинах закончились почти все товары, которые могли бы пригодиться, включая газ, барбекю, фонари и веревки.

Related video

Кэти Бантон, которая живет в Новом Южном Уэльсе (Австралия), сняла сцену "апокалипсиса" в продуктовом магазине городка Байрон-Бей, продемонстрировав практически полностью пустые полки. Видео, опубликованное в TikTok, с момента публикации собрало более 160 тысяч просмотров.

Очевидно, люди были напуганы из-за приближения тропического циклона 2-й категории Альфреда, который должен был пересечь побережье вблизи Брисбена. Последний раз стихия бушевала на Золотом побережье в 1974 году, когда на пути циклона Зои оказались более 4 миллионов человек.

Люди запасаются веревками

Бантон в интервью Newsweek рассказывает, что жители города в панике снова разгребают все продукты в супермаркетах: "Это видео снято в Байрон-Бей, где наши дети ходят в школу. Все полки быстро пустеют, в частности в строительном магазине Bunnings закончились почти все товары, которые могли бы пригодиться, включая газ, барбекю, фонари и веревки".

В магазинах почти полностью пустые полки Фото: TikTok

В вирусном ролике показано, как супруги забирают двоих детей из школы, а затем направляются в супермаркет. Бантон восклицает: "Вы издеваетесь надо мной? Ребята... Здесь апокалипсис, что происходит?", демонстрируя два лотка с яйцами, оставшимися среди пустых коробок.

В конце концов, супругам удалось наполнить свою корзину несколькими коробками кокосовой воды и другими продуктами и напитками, а также туалетной бумагой.

Напомним, ранее Фокус писал о Меган Лавали — блогере и маме-домохозяйке из Хьюстона (США), которая изготовила на заказ встроенный холодильник, который выглядит как "домашний супермаркет". В видео, опубликованном в сети, можно увидеть огромное пространство, в котором есть несколько деревянных корзин и полок с разнообразными фруктами и овощами, а также ящики, где хранятся различные сыры и другие продукты.

В другой публикации девушка Рианон рассказала о "секретном супермаркете" с большими скидками. Она утверждает, что в магазине можно купить брендовые товары по низким ценам.