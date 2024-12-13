Не для всех: женщина рассказала о "секретном супермаркете" с большими скидками (видео)

Девушка по имени Рианон утверждает, что в магазине можно купить брендовые товары по низким ценам. Супермаркет предназначен для получателей пособий и предлагает широкий выбор продуктов и товаров.

Related video

В условиях стремительно растущих цен на питание, каждая возможность сэкономить становится ценным спасением для семей. Особенно это актуально для тех, кто получает пособия, такие как Universal Credit. Блогерша Рианон, известная в TikTok под ником @rhianonelizabeth, поделилась открытием, которое может облегчить жизнь и существенно снизить расходы.

Девушка из Лидса (Англия) рассказала о магазине Company Shop, где можно купить брендовые товары по невероятно низким ценам. По словам Рианон, этот магазин предназначен для людей, получающих пособия, и предлагает огромный выбор продуктов и товаров повседневного спроса.

Одним из первых товаров, которые она продемонстрировала в своем видео, были бутылки Prime по цене всего 75 пенсов, в то время как в обычных супермаркетах они стоят значительно дороже. Рианон также отметила брендовые продукты, такие как арахисовое масло Sunpat Peanut Butter Spread за 1 фунт вместо привычных 2,80 фунта, а желейные горшочки Robinsons Jelly Pots стоили 35 пенсов вместо 65.

"Честно говоря, ни один супермаркет не сравнится с этим магазином. Я пришла только за выпечкой, но не смогла удержаться и засняла все эти удивительные скидки", — восхищалась Рианон.

Магазин предлагает не только продукты, но и средства по уходу за кожей от известных брендов, таких как Nivea и C-Lab. Кроме того, здесь есть отдел замороженных продуктов, а дети могут есть бесплатно в кафе.

"В прошлый раз мои дети ели бесплатно, а я взяла картошку с фасолью за 1 фунт", — поделилась британка.

Cтать членом Company Shop может почти каждый, кто соответствует условиям программы Фото: TikTok

В комментариях пользователи отметили, что стать членом Company Shop может почти каждый, кто соответствует условиям программы. На сайте компании указано, что они предлагают членство людям, получающим пособия и проживающим неподалеку. При этом действует ограничение на количество товаров, которые можно приобрести за один день.

Многие пользователи TikTok оценили возможность экономить на продуктах, благодаря таким магазинам, как Company Shop, особенно в условиях растущих расходов. Полный список условий и информацию о членстве можно найти на сайте магазина.

Ранее Фокус сообщал, что женщина показала маленький бункер "Судного дня" под домом. Стефани Норман ппродемонстрировала, как выглядит их бункер для выживания в "Долине торнадо". Несмотря на скромные размеры убежище рассчитано на восемь человек.

Также стало известно, что "современный Санта" прячет пачки денег по всему городу для нуждающихся людей. Блогер "Vagamundo" опубликовал серию видеороликов под общим названием "Счастливого Рождества тому, кто это найдет". В этих роликах он показывает, как прячет пачки денег в разных уголках города, чтобы оказать поддержку местным жителям.