Не для всіх: жінка розповіла про "секретний супермаркет" із великими знижками (відео)

Дівчина на ім'я Ріанон стверджує, що в магазині можна купити брендові товари за низькими цінами. Супермаркет призначений для одержувачів допомоги й пропонує широкий вибір продуктів і товарів.

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В умовах стрімкого зростання цін на харчування, кожна можливість заощадити стає цінним порятунком для сімей. Особливо це актуально для тих, хто отримує допомогу, таку як Universal Credit. Блогерка Ріанон, відома в TikTok під ніком @rhianonelizabeth, поділилася відкриттям, що може полегшити життя та суттєво знизити витрати.

Дівчина з Лідса (Англія) розповіла про магазин Company Shop, де можна купити брендові товари за неймовірно низькими цінами. За словами Ріанон, цей магазин призначений для людей, які отримують допомогу, і пропонує величезний вибір продуктів і товарів повсякденного попиту.

Одним із перших товарів, які вона продемонструвала у своєму відео, були пляшки Prime за ціною всього 75 пенсів, тоді як у звичайних супермаркетах вони коштують значно дорожче. Ріанон також відзначила брендові продукти, такі як арахісове масло Sunpat Peanut Butter Spread за 1 фунт замість звичних 2,80 фунта, а желейні горщики Robinsons Jelly Pots коштували 35 пенсів замість 65.

"Чесно кажучи, жоден супермаркет не зрівняється з цим магазином. Я прийшла тільки за випічкою, але не змогла втриматися і зняла всі ці дивовижні знижки", — захоплювалася Ріанон.

Магазин пропонує не лише продукти, а й засоби для догляду за шкірою від відомих брендів, як-от Nivea та C-Lab. Крім того, тут є відділ заморожених продуктів, а діти можуть їсти безкоштовно в кафе.

"Минулого разу мої діти їли безкоштовно, а я взяла картоплю з квасолею за 1 фунт", — поділилася британка.

Стати членом Company Shop може майже кожен, хто відповідає умовам програми Фото: TikTok

У коментарях користувачі зазначили, що стати членом Company Shop може майже кожен, хто відповідає умовам програми. На сайті компанії зазначено, що вони пропонують членство людям, які отримують допомогу і проживають неподалік. При цьому діє обмеження на кількість товарів, які можна придбати за один день.

Багато користувачів TikTok оцінили можливість економити на продуктах, завдяки таким магазинам, як Company Shop, особливо в умовах витрат, що зростають. Повний список умов та інформацію про членство можна знайти на сайті магазину.

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