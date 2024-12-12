Режим виживання: жінка показала маленький бункер "Судного дня" під будинком (відео)

Стефані Норман показала, який вигляд має їхній бункер для виживання в "Долині торнадо". Попри скромні розміри притулок розрахований на вісім осіб.

Related video

Мешканка Оклахоми (США) Стефані Норман щорічно перевіряє свій підземний бункер "Судного дня", готуючись до можливих надзвичайних ситуацій. Свій притулок вона показала в одному з роликів у TikTok, який зібрав понад 32,4 млн переглядів.

Стефані, творчиня контенту і мама двох дітей, нещодавно поділилася в TikTok відео свого 2,13-метрового укриття під будинком, викликавши бурю обговорень. Попри скромні розміри притулку, розрахованого на вісім осіб, місця всередині ледь вистачає, щоб сидіти, не згинаючись.

"Мій зріст — 160 см, і я навіть не можу встати тут", — розповіла Стефані.

Бункер, побудований 2018 року за 25 тисяч доларів, оснащений розсувними дверима із замком, що забезпечує безпеку в разі торнадо.

Усередині укриття — мінімалістична обстановка: лавки, ліхтарики на батарейках, відро, що використовується як туалет, і ящик із запасами. У набір входять підгузки, консервовані продукти, вода, ліхтарик, ковдри та перекус. У дні сильної негоди Стефані додатково упаковує одяг, іграшки, документи та аптечку.

Деякі користувачі TikTok висловили сумніви щодо безпеки укриття під будинком.

"А що, якщо будинок завалиться на бункер? Чи є вентиляція і вихід?" — запитав один із користувачів.

Стефані пояснила, що в притулку встановлений тросовий підіймач, який дає змогу відчинити двері навіть у разі завалу, а його розташування зареєстровано в місцевої влади, щоб рятувальники знали, де шукати. Американка зазначила, що ймовірність прямого удару торнадо невелика, але підготовка до таких подій надає їй спокою.

"Ми живемо в "Долині торнадо", і нам подобається бути готовими", — підсумувала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що "живий Нострадамус" стверджує, що війна скоро охопить весь світ. Атос Саломе зазначив загострення світових конфліктів у кількох регіонах. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

Також стало відомо, що людей попередили про "небезпечний" коричневий сніг. У соцмережах повідомили, що причиною явища стала несправність на паперовій фабриці, що спричинила викид чорного лугу. Влада рекомендувала жителям залишатися вдома.