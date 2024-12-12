Режим выживания: женщина показала маленький бункер "Судного дня" под домом (видео)

Стефани Норман показала, как выглядит их бункер для выживания в "Долине торнадо". Несмотря на скромные размеры убежище рассчитано на восемь человек.

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Жительница Оклахомы (США) Стефани Норман ежегодно проверяет свой подземный бункер "Судного дня", готовясь к возможным чрезвычайным ситуациям. Свое убежище она показала в одном из роликов в TikTok, который собрал более 32,4 млн просмотров.

Стефани, создательница контента и мама двоих детей, недавно поделилась в TikTok видео своего 2,13-метрового укрытия под домом, вызвав бурю обсуждений. Несмотря на скромные размеры убежища, рассчитанного на восемь человек, места внутри едва хватает, чтобы сидеть, не сгибаясь.

"Мой рост — 160 см, и я даже не могу встать здесь", — рассказала Стефани.

Бункер, построенный в 2018 году за 25 тысяч долларов, оснащен раздвижной дверью с замком, что обеспечивает безопасность в случае торнадо.

Внутри укрытия — минималистичная обстановка: скамейки, фонарики на батарейках, ведро, используемое в качестве туалета, и ящик с запасами. В набор входят подгузники, консервированные продукты, вода, фонарик, одеяла и перекус. В дни сильной непогоды Стефани дополнительно упаковывает одежду, игрушки, документы и аптечку.

Некоторые пользователи TikTok выразили сомнения в безопасности укрытия под домом.

"А что, если дом рухнет на бункер? Есть ли вентиляция и выход?" — спросил один из пользователей.

Стефани пояснила, что в убежище установлен тросовый подъемник, который позволяет открыть дверь даже в случае завала, а его расположение зарегистрировано у местных властей, чтобы спасатели знали, где искать. Американка отметила, что вероятность прямого удара торнадо невелика, но подготовка к таким событиям придает ей спокойствие.

"Мы живем в "Долине торнадо", и нам нравится быть готовыми", — подытожила она.

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