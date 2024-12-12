Неминуемое пророчество: "живой Нострадамус" утверждает, что война скоро охватит весь мир

Атос Саломе отметил обострение мировых конфликтов в нескольких регионах. Мужчина думает, что обладает паранормальным способностями, которые помогают ему видеть будущее.

Related video

Экстрасенс Атос Саломе из Бразилии, которого прозвали "живым Нострадамусом", заявил, что третья мировая война может начаться раньше, чем ожидается. Однако ее характер окажется совсем не таким, каким его привыкли представлять. Об этом пишет Daily Star.

Некоторые из предсказаний Атоса Саломе на 2024 год уже сбылись. После глобального сбоя в работе Microsoft многие пользователи соцсетей начали вспоминать заявление Атоса, что мир находится на пороге электронной войны. Ранее бразильский экстрасенс утверждал, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II и другие знаковые события.

В своих новых прогнозах Саломе сосредоточился на текущих мировых конфликтах и отметил, что обострение ситуации наблюдается на Ближнем Востоке, в России, а также на фоне растущего участия Запада. Однако, по его словам, речь идет скорее о битве технологий, нежели о традиционной войне на полях сражений.

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии Фото: Athos Salomé/Instagram

Еще в прошлом году он предсказал, что во второй половине 2024 года появятся явные признаки войны. Теперь Саломе уточняет, что эта война может развернуться в цифровом пространстве.

"Это война не только людей, но и машин. То, что произойдет дальше, станет новым этапом в истории конфликтов", — отметил экстрасенс.

Саломе подчеркнул, что активное использование высокотехнологичного оборудования в конфликтах ведет к неизбежной эскалации.

Холодная война технологий

Особое внимание экстрасенс обратил на противостояние США и Китая, назвав его потенциальной новой холодной войной. Обвинения в кибершпионаже между странами усилили опасения относительно разрушительных хакерских атак, которые могут вывести из строя оборонные системы и критическую инфраструктуру.

"Южно-Китайское море, уже являющееся точкой напряжения из-за территориальных споров, может стать ареной масштабных кибератак", — отметил Саломе.

Он также предсказал возможный глобальный технологический сбой, который может быть вызван скоординированными действиями противоборствующих сторон.

Особое внимание экстрасенс обратил на противостояние США и Китая Фото: https://usm.media/

Среди других прогнозов он упомянул новые разработки, связанные с подводным искусственным интеллектом, которые пока не были представлены общественности.

"Этот элемент неопределенности усиливает и без того напряженную ситуацию", — заключил Атос Саломе.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.