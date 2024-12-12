Неминуче пророцтво: "живий Нострадамус" стверджує, що війна скоро охопить весь світ

Атос Саломе відзначив загострення світових конфліктів у кількох регіонах. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

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Екстрасенс Атос Саломе з Бразилії, якого прозвали "живим Нострадамусом", заявив, що третя світова війна може початися раніше, ніж очікується. Однак її характер виявиться зовсім не таким, яким його звикли уявляти. Про це пише Daily Star.

Деякі з передбачень Атоса Саломе на 2024 рік уже збулися. Після глобального збою в роботі Microsoft багато користувачів соцмереж почали згадувати заяву Атоса, що світ перебуває на порозі електронної війни. Раніше бразильський екстрасенс стверджував, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II та інші знакові події.

У своїх нових прогнозах Саломе зосередився на поточних світових конфліктах і зазначив, що загострення ситуації спостерігається на Близькому Сході, в Росії, а також на тлі зростальної участі Заходу. Однак, за його словами, йдеться радше про битву технологій, ніж про традиційну війну на полях битв.

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології Фото: Athos Salomé/Instagram

Ще минулого року він передбачив, що в другій половині 2024 року з'являться явні ознаки війни. Тепер Саломе уточнює, що ця війна може розгорнутися в цифровому просторі.

"Це війна не тільки людей, а й машин. Те, що станеться далі, стане новим етапом в історії конфліктів", — зазначив екстрасенс.

Саломе підкреслив, що активне використання високотехнологічного обладнання в конфліктах веде до неминучої ескалації.

Холодна війна технологій

Особливу увагу екстрасенс звернув на протистояння США та Китаю, назвавши його потенційною новою холодною війною. Звинувачення в кібершпигунстві між країнами посилили побоювання щодо руйнівних хакерських атак, які можуть вивести з ладу оборонні системи та критичну інфраструктуру.

"Південно-Китайське море, яке вже є точкою напруги через територіальні суперечки, може стати ареною масштабних кібератак", — зазначив Саломе.

Він також передбачив можливий глобальний технологічний збій, який може бути викликаний скоординованими діями протиборчих сторін.

Особливу увагу екстрасенс звернув на протистояння США та Китаю Фото: https://usm.media/

Серед інших прогнозів він згадав нові розробки, пов'язані з підводним штучним інтелектом, які поки що не були представлені громадськості.

"Цей елемент невизначеності посилює і без того напружену ситуацію", — підсумував Атос Саломе.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.