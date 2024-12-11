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МирФан

Покрыл почти весь город: людей предупредили об "опасном" коричневом снеге (фото)

Снег другого цвета, необычный снег, коричневый снег, бумажная фабрика, химическое вещество, уровень pH, опасный снег, власти предупреждают
Фото: WMTW-TV/Youtube | Власти рекомендовали жителям оставаться дома

В соцсетях сообщили, что причиной явления стала неисправность на бумажной фабрике, вызвавшая выброс черного щелока и окрашивание снега. Власти рекомендовали жителям оставаться дома.

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В небольшом городке Румфорд, штат Мэн (США), во вторник выпал снег с необычным коричневым оттенком, вызванный химическим веществом, выброшенным местной столетней бумажной фабрикой. Об этом пишет The Mirror.

Несмотря на то, что вещество считается нетоксичным, оно может вызывать раздражение кожи и глаз, поэтому жителям рекомендуется избегать контакта с таким снегом.

Согласно данным Департамента охраны окружающей среды штата, химическое вещество имеет pH 10. Однако анализ коричневого снега, проведенный в тот же день, показал снижение уровня pH до 8, что делает его менее агрессивным.

Снег другого цвета, необычный снег, коричневый снег, бумажная фабрика, химическое вещество, уровень pH, опасный снег, власти предупреждают Fullscreen
Химическое вещество имеет pH 10
Фото: Соцсети

В местной группе Facebook сообщили, что причиной явления стала техническая неисправность на бумажной фабрике, повлекшая выброс черного щелока, что и привело к выпадению снега коричневого цвета. Власти города призвали жителей держать домашних животных подальше от обесцвеченного снега, выразив надежду, что прогнозируемый дождь смоет загрязнение.

Компания, владеющая фабрикой, выступила с заявлением, пообещав оплатить независимое тестирование снега и направить образцы в лабораторию для анализа. Представители предприятия отметили, что риски для общественной безопасности на данный момент минимальны.

"Снег повсюду, выглядит как весенний, но с красновато-коричневым оттенком", — отметил один из местных жителей.

Снег другого цвета, необычный снег, коричневый снег, бумажная фабрика, химическое вещество, уровень pH, опасный снег, власти предупреждают Fullscreen
Власти города призвали жителей держать домашних животных подальше от обесцвеченного снега
Фото: WMTW-TV/Youtube

Местные власти и представители фабрики в Мэне заверили, что ситуация находится под контролем, а снег с необычным оттенком вскоре исчезнет под воздействием погодных условий.

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