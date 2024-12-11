Покрыл почти весь город: людей предупредили об "опасном" коричневом снеге (фото)

В соцсетях сообщили, что причиной явления стала неисправность на бумажной фабрике, вызвавшая выброс черного щелока и окрашивание снега. Власти рекомендовали жителям оставаться дома.

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В небольшом городке Румфорд, штат Мэн (США), во вторник выпал снег с необычным коричневым оттенком, вызванный химическим веществом, выброшенным местной столетней бумажной фабрикой. Об этом пишет The Mirror.

Несмотря на то, что вещество считается нетоксичным, оно может вызывать раздражение кожи и глаз, поэтому жителям рекомендуется избегать контакта с таким снегом.

Согласно данным Департамента охраны окружающей среды штата, химическое вещество имеет pH 10. Однако анализ коричневого снега, проведенный в тот же день, показал снижение уровня pH до 8, что делает его менее агрессивным.

Химическое вещество имеет pH 10 Фото: Соцсети

В местной группе Facebook сообщили, что причиной явления стала техническая неисправность на бумажной фабрике, повлекшая выброс черного щелока, что и привело к выпадению снега коричневого цвета. Власти города призвали жителей держать домашних животных подальше от обесцвеченного снега, выразив надежду, что прогнозируемый дождь смоет загрязнение.

Компания, владеющая фабрикой, выступила с заявлением, пообещав оплатить независимое тестирование снега и направить образцы в лабораторию для анализа. Представители предприятия отметили, что риски для общественной безопасности на данный момент минимальны.

"Снег повсюду, выглядит как весенний, но с красновато-коричневым оттенком", — отметил один из местных жителей.

Власти города призвали жителей держать домашних животных подальше от обесцвеченного снега Фото: WMTW-TV/Youtube

Местные власти и представители фабрики в Мэне заверили, что ситуация находится под контролем, а снег с необычным оттенком вскоре исчезнет под воздействием погодных условий.

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