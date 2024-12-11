Напоминает крепость: старую тюрьму назвали самым популярным заброшенным зданием в мире (фото)

Исправительное учреждение имеет долгую историю. Оно выделялось уникальным подходом к содержанию заключенных, предполагающим одиночное заключение и трудовую терапию.

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Восточная государственная тюрьма в Филадельфии (США) признана самым популярным заброшенным зданием в мире. Об этом пишет издание Travel + Leisure.

Пару месяцев назад эксперты Alan Boswell Group опубликовали список самых известных и популярных заброшенных зданий по всему миру. Первое место в рейтинге заняла Восточная государственная тюрьма в районе Фейрмаунт, Филадельфия.

Здание, часто называемое самой исторической тюрьмой Америки, закрылась в 1970-х годах. Она была уникальной благодаря своему подходу к содержанию заключенных, которым предлагались одиночные камеры и трудовая терапия.

Сегодня тюрьма открыта для туристов, предлагая экскурсии и аудиогиды, с помощью которых можно погрузиться в атмосферу ее долгой истории. Посетители также узнают больше о печально известных заключенных, таких как Аль Капоне.

Тюрьма закрылась в 1970-х годах Фото: Wikimedia Commons

Эксперты составили рейтинг, проанализировав более 916 000 публикаций и упоминаний с хэштегом #abandonedbuilding в социальных сетях. Восточная государственная тюрьма оказалась самым популярным объектом, набрав 204 000 упоминаний. Для сравнения, занявшая второе место больница Beelitz-Heilstätten в Германии получила лишь 54 000 упоминаний.

Издание отмечает, что в десятке самых популярных заброшенных зданий оказались объекты как из США, так и из других стран, отражая глобальный интерес к архитектурным памятникам прошлого.

Ранее Фокус сообщал, что блогер нашел старинный заброшенный дом с древними артефактами. Ли Уилкинсон и его команда регулярно изучают документы местных советов, которые фиксируют информацию о заброшенных зданиях. На этот раз они нашли статуи сфинксов, изображения кобр, пентаграммы и папирусы с иероглифами.

Также стало известно, что супруги приобрели заброшенный дом в деревне, который теперь каждую ночь приносит им доход. Эван и Дэни Бентон нашли идеальный баланс между бизнесом и сельской жизнью. Супруги приобрели дом, который пустовал более 10 лет, отремонтировали его своими силами и начали сдавать в аренду.