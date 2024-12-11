Нагадує фортецю: стару в'язницю назвали найпопулярнішою покинутою будівлею у світі (фото)

Виправна установа має довгу історію. Вона виділялася унікальним підходом до утримання ув'язнених, що передбачає одиночне ув'язнення і трудову терапію.

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Східну державну в'язницю у Філадельфії (США) визнано найпопулярнішою занедбаною будівлею у світі. Про це пише видання Travel + Leisure.

Кілька місяців тому експерти Alan Boswell Group опублікували список найвідоміших і найпопулярніших покинутих будівель по всьому світу. Перше місце в рейтингу посіла Східна державна в'язниця в районі Фейрмаунт, Філадельфія.

Будівля, яку часто називають найісторичнішою в'язницею Америки, закрилася в 1970-х роках. Вона була унікальною завдяки своєму підходу до утримання ув'язнених, яким пропонували поодинокі камери й трудову терапію.

Сьогодні в'язниця відкрита для туристів, пропонуючи екскурсії та аудіогіди, за допомогою яких можна зануритися в атмосферу її довгої історії. Відвідувачі також дізнаються більше про сумнозвісних ув'язнених, таких як Аль Капоне.

В'язницю закрили в 1970-х роках Фото: Wikimedia Commons

Експерти склали рейтинг, проаналізувавши понад 916 000 публікацій і згадок із хештегом #abandonedbuilding у соціальних мережах. Східна державна в'язниця виявилася найпопулярнішим об'єктом, набравши 204 000 згадок. Для порівняння, лікарня Beelitz-Heilstätten у Німеччині, що посіла друге місце, отримала лише 54 000 згадок.

Видання зазначає, що в десятці найпопулярніших покинутих будівель опинилися об'єкти як зі США, так і з інших країн, відображаючи глобальний інтерес до архітектурних пам'яток минулого.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер знайшов старовинний занедбаний будинок зі стародавніми артефактами. Лі Вілкінсон і його команда регулярно вивчають документи місцевих рад, які фіксують інформацію про покинуті будівлі. Цього разу вони знайшли статуї сфінксів, зображення кобр, пентаграми і папіруси з ієрогліфами.

Також стало відомо, що подружжя придбало покинутий будинок у селі, який тепер щоночі приносить їм дохід. Еван і Дені Бентон знайшли ідеальний баланс між бізнесом і сільським життям. Подружжя придбало будинок, який стояв порожній понад 10 років, відремонтувало його самотужки і почало здавати в оренду.