Вкрив майже все місто: людей попередили про "небезпечний" коричневий сніг (фото)

У соцмережах повідомили, що причиною явища стала несправність на паперовій фабриці, що спричинила викид чорного лугу і фарбування снігу. Влада рекомендувала жителям залишатися вдома.

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У невеликому містечку Румфорд, штат Мен (США), у вівторок випав сніг із незвичайним коричневим відтінком, спричинений хімічною речовиною, викинутою місцевою столітньою паперовою фабрикою. Про це пише The Mirror.

Незважаючи на те, що речовина вважається нетоксичною, вона може спричиняти подразнення шкіри та очей, тому жителям рекомендується уникати контакту з таким снігом.

Згідно з даними Департаменту охорони навколишнього середовища штату, хімічна речовина має pH 10. Однак аналіз коричневого снігу, проведений того самого дня, показав зниження рівня pH до 8, що робить його менш агресивним.

Хімічна речовина має pH 10 Фото: Соцмережi

У місцевій групі Facebook повідомили, що причиною явища стала технічна несправність на паперовій фабриці, що призвела до викиду чорного лугу, що і призвело до випадання снігу коричневого кольору. Влада міста закликала жителів тримати домашніх тварин подалі від знебарвленого снігу, висловивши надію, що прогнозований дощ змиє забруднення.

Компанія, що володіє фабрикою, виступила із заявою, пообіцявши оплатити незалежне тестування снігу і направити зразки в лабораторію для аналізу. Представники підприємства зазначили, що ризики для громадської безпеки наразі мінімальні.

"Сніг всюди, має вигляд як весняний, але з червонувато-коричневим відтінком", — зазначив один із місцевих жителів.

Влада міста закликала жителів тримати домашніх тварин подалі від знебарвленого снігу Фото: WMTW-TV/Youtube

Місцева влада і представники фабрики в Мені запевнили, що ситуація перебуває під контролем, а сніг із незвичайним відтінком незабаром зникне під впливом погодних умов.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер розповів про дивні закони найпівнічнішого міста у світі. Місцеві жителі розповіли мандрівникові Саймону Вілсону, що на острові немає будинків для людей похилого віку, а в разі погіршення стану здоров'я літніх людей їх відправляють на материк.

Також стало відомо, що стару в'язницю назвали найпопулярнішою занедбаною будівлею у світі. Виправна установа має довгу історію. Вона виділялася унікальним підходом до утримання ув'язнених, який передбачав одиночне ув'язнення і трудову терапію.