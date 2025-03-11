Женщина организовала дома "маленький супермаркет": теперь ей завидуют миллионы (фото)

В кадре можно увидеть огромное пространство, в котором есть несколько деревянных корзин и полок с разнообразными фруктами и овощами, а также ящики, где хранятся различные сыры и другие продукты.

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Изготовленный на заказ встроенный холодильник, который выглядит как "домашний супермаркет", очаровал энтузиастов дизайна. Такой необычной идеей на своей странице в TikTok похвасталась 30-летняя представительница поколения миллениалов Меган Лавали — блогер и мама-домохозяйка из Хьюстона (США).

"Я организовала маленький супермаркет в своем доме. Идея с холодильником и подвалом для корнеплодов — это то, что я хотела сделать в течение многих лет, и вот наконец воплотила задуманное в жизнь", — рассказывает Лавалли в видео, собравшем более двух миллионов просмотров с тех пор, как было опубликовано неделю назад.

Домашний супермаркет

В кадре можно увидеть огромное пространство, в котором есть несколько деревянных корзин и полок с разнообразными фруктами и овощами, а также ящики, где хранятся различные сыры и другие продукты.

Отдельно предусмотрен "отдел для завтраков" со стеклянными банками с орехами, зерном и крупами, а также хлебом и графинами с соками. Радуют глаз и корзины с цветами вдоль стены.

Женщина может долго хранить свежие фрукты и овощи Фото: TikTok

"Здесь можно регулировать температуру, именно поэтому это больше похоже на комнатный холодильник. Я живу в Хьюстоне, и из-за здешней влажности многие продукты, такие как хлеб, орехи, хлебобулочные изделия, мука и крупы, портятся, как только их открывают", — объясняет свое решение женщина в интервью изданию Newsweek.

Меган добавляет, что идею с холодильником-витриной, где хранятся все заранее приготовленные продукты, она позаимствовала в ресторанах, где проработала много лет.

Цена вопроса

Создание "домашнего супермаркета" обошлось хозяйке в 100 тысяч долларов США. Кстати, на ее кухне рядом с холодильником-витриной также есть обычный холодильник и морозильная камера для мяса и молочных продуктов.

"Мне нравится, что могу видеть все свои продукты в одном месте. Это вдохновляет готовить гораздо больше, чем обычно", — резюмирует Меган, которой теперь завидуют миллионы людей.

Напомним, ранее Фокус писал о британке Морг Кэмпбелл, мастерице на все руки, которая поставила перед собой цель сделать свою кухню более уютной, но при этом сохранить семейный бюджет. Результатом трансформации блогерша похвасталась в социальных сетях.