Жінка організувала вдома "маленький супермаркет": тепер їй заздрять мільйони (фото)

У кадрі можна побачити величезний простір, в якому є кілька дерев'яних кошиків і полиць з різноманітними фруктами та овочами, а також шухляди, де зберігаються різні сири та інші продукти.

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Виготовлений на замовлення вбудований холодильник, який виглядає як "домашній супермаркет", зачарував ентузіастів дизайну. Такою незвичною ідеєю на своїй сторінці у TikTok похизувалась 30-річна представниця покоління міленіалів Меган Лавалі — блогерка та мама-домогосподарка з Х'юстона (США).

"Я організувала маленький супермаркет у своєму будинку. Ідея з холодильником і підвалом для коренеплодів – це те, що я хотіла зробити протягом багатьох років, і от нарешті втілила задумане у життя", — розповідає Лаваллі у відео, що зібрало понад два мільйони переглядів з того часу, як було опубліковане тиждень тому.

Домашній супермаркет

У кадрі можна побачити величезний простір, в якому є кілька дерев'яних кошиків і полиць з різноманітними фруктами та овочами, а також шухляди, де зберігаються різні сири та інші продукти.

Окремо передбачений "відділ для сніданків" зі скляними банками з горіхами, зерном і крупами, а також хлібом та графинами з соками. Радують око й кошики з квітами вздовж стіни.

Жінка може довго зберігати свіжі фрукти та овочі Фото: TikTok

"Тут можна регулювати температуру, саме тому це більше схоже на кімнатний холодильник. Я живу в Х'юстоні, і через тутешню вологість багато продуктів, таких як хліб, горіхи, хлібобулочні вироби, борошно та крупи, псуються, як тільки їх відкривають", — пояснює своє рішення жінка в інтерв’ю виданню Newsweek.

Меган додає, що ідею з холодильником-вітриною, де зберігаються всі заздалегідь приготовані продукти, вона запозичила у ресторанах, де пропрацювала багато років.

Ціна питання

Створення "домашнього супермаркету" обійшлось хазяйці в 100 тисяч доларів США. До речі, на її кухні поруч з холодильником-вітриною також є звичайний холодильник і морозильна камера для м'яса і молочних продуктів.

"Мені подобається, що можу бачити всі свої продукти в одному місці. Це надихає готувати набагато більше, ніж зазвичай", — підсумовує Меган, якій тепер заздрять мільйони людей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британку Морг Кемпбелл, майстриню на всі руки, яка поставила перед собою мету зробити свою кухню більш затишною, але при цьому зберегти сімейний бюджет. Результатом трансформації блогерка похизувалася в соціальних мережах.