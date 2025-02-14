Тіктокерка показала найдивніший McDonald's у світі: чим він її вразив (відео)

Готова їжа з кухні доставляється відвідувачам у вкрай незвичний спосіб. Та це не єдина особливість: ресторан відрізняється також унікальним меню.

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Британська блогерка Елоїза Фуладгар подорожувала Австралією та знайшла в аеропорті Сіднея унікальний McDonald's, не схожий на жоден інший ресторан мережі. У ньому вся їжа готується на другому поверсі, а потім доставляється вниз до відвідувачів спеціальним конвеєром. Відео, яке британка опублікувала в соцмережі TikTok, зібрало понад пів мільйона переглядів та сотні коментарів.

Елоїза зробила замовлення на сенсорному екрані. Блогерку вразило й меню: чимало позицій немає в жодному McDonald's на її батьківщині, зокрема, кави на мигдалевому молоці, макарунів, соусів айолі та тартар і гарніру з легендарним соусом Big Mac. Замовлені страви "приїхали" з кухні конвеєром, що постійно рухається.

"Я думаю, що це, можливо, найкращий McDonald's у світі", — сказав один із користувачів мережі.

"У нашому місцевому McDonald's їжу готують нагорі та відправляють вниз, але не на такому крутому конвеєрі. Іноді ви навіть не отримуєте повного замовлення", — розповів інший.

Чимало коментаторів під відео нарікають на те, що британські McDonald's нудні, та меню не має стількох варіантів соусів й альтернативного молока до кави.

"Британський McDonald's став таким поганим і нудним. Я їздив до Іспанії, і їхнє меню було чудовим", — поскаржився один із коментаторів.

Нагадаємо, 2 лютого користувачка TikTok опублікувала відео з "огидним" сюрпризом, який виявила в тарілці, коли хотіла скуштувати свіжих устриць в ресторані.

Також 2 лютого офіціантка бару опублікувала на популярному форумі Reddit обурливу історію про те, що зробив відвідувач бару, коли вона підійшла до столика привітати гостей.