Тиктокерка показала самый странный McDonald's в мире: чем он ее поразил (видео)

Готовая еда с кухни доставляется посетителям крайне необычным способом. Но это не единственная особенность: ресторан отличается также уникальным меню.

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Британская блогер Элоиза Фуладгар путешествовала по Австралии и нашла в аэропорту Сиднея уникальный McDonald's, не похожий ни на один другой ресторан сети. В нем вся еда готовится на втором этаже, а затем доставляется вниз к посетителям специальным конвейером. Видео, которое британка опубликовала в соцсети TikTok, собрало более полумиллиона просмотров и сотни комментариев.

Элоиза сделала заказ на сенсорном экране. Блогера поразило и меню: многих позиций нет ни в одном McDonald's на ее родине, в частности, кофе на миндальном молоке, макарунов, соусов айоли и тартар и гарнира с легендарным соусом Big Mac. Заказанные блюда "приехали" из кухни по постоянно движущемуся конвейеру.

"Я думаю, что это, возможно, лучший McDonald's в мире", — сказал один из пользователей сети.

"В нашем местном McDonald's еду готовят наверху и отправляют вниз, но не на таком крутом конвейере. Иногда вы даже не получаете полного заказа", — рассказал другой.

Многие комментаторы под видео сетуют на то, что британские McDonald's скучные, и меню не имеет стольких вариантов соусов и альтернативного молока к кофе.

"Британский McDonald's стал таким плохим и скучным. Я ездил в Испанию, и их меню было замечательным", — пожаловался один из комментаторов.

Напомним, 2 февраля пользовательница TikTok опубликовала видео с "отвратительным" сюрпризом, который обнаружила в тарелке, когда хотела попробовать свежих устриц в ресторане.

Также 2 февраля официантка бара опубликовала на популярном форуме Reddit возмутительную историю о том, что сделал посетитель бара, когда она подошла к столику поприветствовать гостей.