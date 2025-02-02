"Глубокий шок": официантка не была готова к тому, что сделал посетитель бара

Девушка направилась к столику, чтобы поприветствовать гостей, но один из них, мужчина примерно 50 лет, внезапно протянул руку к ее лицу. То, что произошло дальше, ошеломило как молодую сотрудницу, так и пользователей соцсетей.

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В одном из спортивных баров произошел шокирующий инцидент. Посетитель попытался схватить официантку за ее пирсинг в носу. Об этом рассказала сама пострадавшая на популярном форуме Reddit.

По ее словам, она подошла к столику, чтобы поприветствовать гостей, и установила зрительный контакт с мужчиной, которому было около 50 лет. Однако внезапно он протянул руку к ее лицу. Официантка отметила, что осознала его намерения, только когда она оказалась возле ее подбородка.

"Я отпрянула, не в силах скрыть растерянность, отвращение и неподдельный ужас. Этот человек, не сводя с меня глаз, спросил: "Что это? Что-то, за что можно потянуть?". Я испытала глубокий шок", — рассказала девушка.

Официантка выразила потрясение от случившегося, отметив, что работая в спортивном баре, она сталкивалась со странными комментариями и неприятными взглядами, но никогда прежде взрослый мужчина не пытался потянуть ее за пирсинг. Тем более – в присутствии своей семьи.

Она отметила, что не знала, как отреагировать, чтобы не потерять работу. В конечном итоге официантка просто ушла, а затем, взяв себя в руки, вернулась к столику и обслужила посетителей.

Иллюстративное фото Фото: freepik

Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей Reddit. Многие поделились схожими историями из сферы обслуживания.

"Если клиент дотрагивается до лица официанта (или пытается это сделать), его нужно выпроводить из ресторана и попросить не возвращаться. И точка", — написал один из комментаторов.

Позже автор поста добавила, что если бы она сообщила об инциденте руководству, скорее всего, клиент был бы удален. Однако в тот момент она решила не усугублять ситуацию.

"Если бы это случилось сейчас, я бы на 100% не стала этого терпеть", – отметила она.

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