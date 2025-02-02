"Глубокий шок": официантка не была готова к тому, что сделал посетитель бара
Девушка направилась к столику, чтобы поприветствовать гостей, но один из них, мужчина примерно 50 лет, внезапно протянул руку к ее лицу. То, что произошло дальше, ошеломило как молодую сотрудницу, так и пользователей соцсетей.
В одном из спортивных баров произошел шокирующий инцидент. Посетитель попытался схватить официантку за ее пирсинг в носу. Об этом рассказала сама пострадавшая на популярном форуме Reddit.
По ее словам, она подошла к столику, чтобы поприветствовать гостей, и установила зрительный контакт с мужчиной, которому было около 50 лет. Однако внезапно он протянул руку к ее лицу. Официантка отметила, что осознала его намерения, только когда она оказалась возле ее подбородка.
"Я отпрянула, не в силах скрыть растерянность, отвращение и неподдельный ужас. Этот человек, не сводя с меня глаз, спросил: "Что это? Что-то, за что можно потянуть?". Я испытала глубокий шок", — рассказала девушка.
Официантка выразила потрясение от случившегося, отметив, что работая в спортивном баре, она сталкивалась со странными комментариями и неприятными взглядами, но никогда прежде взрослый мужчина не пытался потянуть ее за пирсинг. Тем более – в присутствии своей семьи.
Она отметила, что не знала, как отреагировать, чтобы не потерять работу. В конечном итоге официантка просто ушла, а затем, взяв себя в руки, вернулась к столику и обслужила посетителей.
Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей Reddit. Многие поделились схожими историями из сферы обслуживания.
"Если клиент дотрагивается до лица официанта (или пытается это сделать), его нужно выпроводить из ресторана и попросить не возвращаться. И точка", — написал один из комментаторов.
Позже автор поста добавила, что если бы она сообщила об инциденте руководству, скорее всего, клиент был бы удален. Однако в тот момент она решила не усугублять ситуацию.
"Если бы это случилось сейчас, я бы на 100% не стала этого терпеть", – отметила она.
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